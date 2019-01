Oschatz

Beinahe wäre der „Russische Sonntag“ bei der Döllnitzbahn eine Fahrt durch eine winterlich angehauchte Landschaft geworden. Doch während an der Moskauer Basilius-Kathetrale, die auf dem Fahrplan für Sonntag prangte, zehn Grad unter Null gemessen wurden, herrschten an der Döllnitz Plusgrade. Dazu gab es am Vormittag noch ungemütliches Nieselwetter, also eigentlich beste Voraussetzungen, um es sich in einem Waggon gemütlich zu machen.

So spontan hatte sich allerdings wohl kaum ein Fahrgast für den „Russischen Sonntag“ entschieden. Dagegen sprachen die sorgfältigen Vorbereitungen. Nicht nur die Döllnitzbahn hatte die Waggons geschmückt und den Packwagen mit Speisen und Getränken bestückt – auch die Reisenden hatten im Vorfeld einiges zu tun, damit die Uniform sitzt und die Musik an Bord passt. Noch bevor querDurch gegen Mittag im Zug aufspielte, waren dort schon russische Weisen zu hören.

Zur Galerie Der „Russische Sonntag“ lebt nicht nur von den zahlreichen Ideen, die die Organisatoren der Fahrt umsetzen, sondern auch von jenen der Fahrgäste dieser Thementour durch das Döllnitztal.

Dafür sorgte Frieder Donat mit seinem von Hand aufziehbaren Plattenspieler. Ob er am Ende der Tour Schmerzen im Handgelenk hatte, ist nicht bekannt. Bei einer anderen Spezialität, die er mitgebracht hatte, bekam der Begriff „Russisch Brot“ eine ganz neue Bedeutung. Oder haben Sie schon mal eins mit Hammer und Sichel drauf gesehen?

Angesichts der Musik und guten Stimmung im Zug vermisste wahrscheinlich kaum jemand den fehlenden Dampf. Außer die Döllnitzbahner selbst. „Wir können nur mit fünf Waggons fahren, da die Dieselloks nicht so viel ziehen können wie die gerade nicht einsatzfähige Dampflok“, erklärte Denise Zwicker.

Sie begrüßte bei den längeren Stopps des Zuges die neu Zugestiegenen mit Brot und Salz. Für die jüngeren Fahrgäste gab es etwas Süßeres: russische Happen. Und siehe da, einigen Reisenden fiel dabei tatsächlich die Vokabel „Spasibo“ für Dankeschön ein.

Ansonsten tauchten in den Gedächtnissen jener, die noch zu DDR-Zeiten eine Russischprüfung absolviert hatten, einige Bruchstücke auf. Dabei waren die Übersetzungen für Tee, Wasser oder eben „Strastwuitje“ als Begrüßung. Beate Hoffmann hingegen hatte nicht mehr alle kyrillischen Schriftzeichen präsent, so dass sie ihre Wodkaflasche lieber mit den ihr vertrauten Buchstaben beschriftet hat. Wie ihre Mitreisenden Beate und Jochen Marx war die Meißnerin, die Mitglied in der IG Dampflok Nossen ist, am Sonntag zeitig aufgestanden, um pünktlich zur Abfahrt 10.43 Uhr in Oschatz zu sein.

Nur eine kurze Nachtruhe hatten sich auch Heidi und Steffen aus Leisnig gegönnt. Sie waren erst am Sonntag früh, gegen 3 Uhr vom Nachtflohmarkt in Riesa zurückgekommen und saßen kurz nach 9 schon wieder in Mügeln im Zug. „Wir sind das zweite Mal mit dabei, weil uns der ‚Russische Sonntag’ im vorigen Jahr so gut gefallen hat, erzählte Heidi.

Als Oberleutnant der Sowjetarmee fuhr Annett Kühn aus Oschatz bei dieser Sonderfahrt mit – auch zum zweiten Mal. Die Uniform, die sie bei einem Militärhistorischen Treffen in Zeithain erstanden hatte, wird bei der Faschingsfahrt ihren nächsten Auftritt haben.

Von Axel Kaminski