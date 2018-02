Uralte Oschatzer Schützenfahne bekommt eine originalgetreue Kopie

Oschatz. Es war ein historischer Zufall, der vor knapp zwei Jahren dazu führte, dass eine der ältesten sächsischen Schützenfahnen, die aus Oschatz stammt, wieder zurückkehren konnte. Da das Original zu wertvoll ist, um sie auch im öffentlichen Leben zu präsentieren, gab es jetzt eine Lösung.

Sparkassenstiftung gibt 2200 Euro für Kopie

Die originalgetreue Rekonstruktion der Schützenfahne wurde dank einer Förderung über 2200 Euro der Sparkassenstiftung der Region Torgau-Oschatz ermöglicht. Während die originale, fast 330 Jahre alte Fahne sicher im Oschatzer Stadtmuseum verwahrt wird, repräsentiert das Replikat ab sofort einen Teil der Historie der Privilegierten Scheibenschützengesellschaft zu Oschatz (PSSG). „Dieses bedeutende Exponat konnte nur durch das engagierte Bestreben des Schützenvereins und der Stadt Oschatz zurück in ihre Heimat gebracht werden und bewahrt hoffentlich noch viele Jahre lang ein Stück regionale Schützengeschichte“, so Michael Czupalla, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung.

60 Stunden handarbeit für Fahnennachbildung

Um das Originalexponat zu schonen, gab die Scheibenschützengesellschaft im vergangenen Jahr mithilfe der Förderung eine vorlagengetreue Reproduktion bei der Firma „FahnenFleck“ in Auftrag. „Diese wird dann in Zukunft bei Feierlichkeiten, Schützenfesten oder Umzügen zum Einsatz kommen“, erklärt Martin Kühn, Zweiter Vorsitzender des Vereins. Über 60 Stunden Arbeit sind in die Produktion der Fahne geflossen. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses bedeutende Exponat endlich auch der Öffentlichkeit präsentieren können“, so Kühn.

Am kommenden Sonnabend wird es dann soweit sein. Dann dürfen sich die Mitglieder der Privilegierten Scheibenschützengesellschaft zu Oschatz über die Ankunft der neuen Fahne freuen und wird die Fahne durch die Stiftung an den verein übergeben. Ziel der Sparkassenstiftung Torgau-Oschatz ist es, heimats- und identitätsstiftende Projekte in der Region zu fördern.

Von Hagen Rösner