VW überschlägt sich bei Oschatz: fünf Menschen schwer verletzt

Oschatz. Auf der B 6 bei Oschatz ist es am Samstagnachmittag gegen 17.45 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Zwei Autos seien zwischen dem Abzweig in Richtung Borna und dem Abzweig in Richtung Ganzig zusammengestoßen. Fünf Personen wurden schwer verletzt, teilte die Feuerwehr mit, darunter auch ein Kind. Zwei der Verletzten wurden in ein Krankenhaus nach Oschatz gebracht, die anderen drei in eine Klinik nach Riesa.

Während sich der VW überschlug, wurde der Kia vor allem an der Seite stark beschädigt. Quelle: Frank Hörügel

Laut Polizei waren ein grauer Kia mit Riesaer Kennzeichen aus Richtung Oschatz und ein blauer VW Caddy mit Oschatzer Kennzeichen aus Richtung Riesa zusammengestoßen. Der VW prallte gegen die Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle fünf Insassen in den beiden Autos - Großeltern (er Jahrgang 1956, sie 1954) mit ihrer 2014 geborenen Enkelin und ein Ehepaar (er 1968, sie 1970 geboren) wurden schwer verletzt. Die B 6 musste bis zur Bergung der Unfallautos für den Verkehr gesperrt werden.

Von LVZ/gap