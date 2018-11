Oschatz

Freud und Leid liegen nah beieinander bei der Verkehrswacht Oschatz. In dieser Woche gab es für den Verein schönes, aber auch schlechtes.

Zuerst die schlechte Nachricht: Auf dem Gelände des Verkehrsgartens an der Döllnitzsporthalle waren zum wiederholten Male Vandalen am Werk. Die unbekannten Frevler rissen Teile eines Geländers aus dem Boden, in dem es gerade erst frisch eingelassen worden war. Das Element dient, mit zahlreichen anderen, zur Einzäunung des Verkehrsgarten-Geländes und wurde unlängst erneuert. „Der Beton war noch nicht ausgehärtet. Das machte es den Tätern natürlich leicht“, so Verkehrswacht-Chef Frank Boden. Das herausgerissene Teil warfen die nächtlichen Besucher in die Döllnitz.

Nun die gute Nachricht: Mit Hilfe einer Spende des PS-Lotteriesparens der Sparkasse konnte die Verkehrswacht jetzt neue Fahrradhelme für die Radfahrausbildung anschaffen. Für 500 Euro suchten sie sich beim Oschatzer Fahrradfachhandel von Torsten Fritzsche geeignete Modelle aus. Zwei Helme legte der Geschäftsinhaber aus eigener Tasche dazu. „Das ist eine kleine Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit der Verkehrserzieher im Altkreis, an der sich die Geländer-Rowdys ein Beispiel nehmen sollten“, sagt Frank Boden. Er betont, dass die ehrenamtlich tätigen Mitglieder auf Spenden wie jene der Sparkasse angewiesen sind. Randale wie die unlängst im Verkehrsgarten sorgen nur für unnötige Kosten, Aufwand und Ärger. Boden bittet die Anwohner des Übungsplatzes um erhöhte Aufmerksamkeit, damit sich das nicht wiederholt.

Von Christian Kunze