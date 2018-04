Eilenburg

Am Ende herrschte Zufriedenheit. „Das war ein toller und auch ein emotionaler Verbandstag. Wir haben die Ziele und Aufgaben abgesteckt und verdienstvolle Mitglieder für ihr Engagement nicht nur bei der Zucht, sondern auch in der Vereinsarbeit geehrt. Davon lebt unser Verband“, erklärte Wolfram John, Landesvorsitzender des Sächsischen Rassegeflügelzüchterverbandes nach dem 28. Landesverbandstag, der am Sonntag im Eilenburger Bürgerhaus stattfand. Dank sprach John dem gastgebenden Eilenburger Kreisverein mit Karl-Heinz Schleinitz an der Spitze für die gute Organisation aus.

Sachsenweit beschäftigen sich fast 8600 Frauen und Männer mit der Geflügelzucht

180 Teilnehmer, die die 431 Vereine der 41 Kreisverbände vertraten, waren dafür in Eilenburg angereist. Sie vertraten die derzeit 8580 Frauen, Männer und Jugendliche, die dem Hobby der Geflügelzucht in ihrer Freizeit nachgehen. Gleich zu Beginn, so der Landesvorsitzende, sei es sehr emotional geworden, als die Fahnenträger aus den Vereinen mit ihren Bannern einmarschierten und der Eilenburger Fanfarenzug die passende Musik dazu spielte.

Zuchtfreunde sorgen für Forbestand seltener Rassen

Im Rechenschaftsbericht wurde eindrucksvoll deutlich, was in den Vereinen alles geleistet wird. So konnte dank des Einsatzes verschiedener Zuchtfreunde erreicht werden, dass es wieder mehr Sachsen- und Vorwerkshühner sowie die Cröllwitzer Puten in den Ställen der Züchter gibt. Diese Rassen waren selten geworden, drohten sogar ganz zu verschwinden. Dass dieses Ergebnis erreicht wurde, sei nur mit viel Herzblut der Mitglieder möglich geworden.

Goldene Feder für Landesjugendwart Reinhard Rode

Lob gab es vom Landeschef auch für das Engagement in Sachen Jugendarbeit. Mancher Verein sei überaltert, da sei es wichtig, junge Leute für die Geflügelzucht zu begeistern. Landesjugendleiter Reinhard Rode habe dabei ein gutes Gespür und bringe seine Erfahrungen aus 25 Jahren Arbeit mit der Jugend ein. Dafür wurde ihm in Eilenburg die Goldene Feder, die höchste sächsische Auszeichnung des Rassegeflügelzüchterverbandes verliehen. Dank zollte Wolfram John den 170 Preisrichtern, die der sächsische Landesverband besitzt. Ohne sie würde es nicht nur manche Ausstellung in den Regionen nicht geben, sondern auch die sehr guten züchterischen Erfolge auf Bundesebene, ja sogar international wären ohne deren fachliches Zutun undenkbar. Neben den Berichten weiterer Verbandsgremien standen Neuwahlen für den Landesvorstand auf dem Programm. Die entsprechenden Amtsinhaber wurden für weitere drei Jahre in ihren Funktionen bestätigt.

Ehrungen für Willi Stier aus Großwig und Reinhard Liebert aus Schenkenberg

Außerdem wurden langjährige verdienstvolle Züchter für ihr Engagement unter anderem mit dem Titel eines Landesehrenmeisters ausgezeichnet. Aus dem Landkreis Nordsachsen sind das Willi Stier aus Großwig und Reinhard Liebert aus Schenkenberg. Bereits an diesem Wochenende gibt es für die sächsischen Züchter den nächsten Höhepunkt im Verbandsleben. Sie treffen sich zu ihrem Landeszüchtertag, der aller drei Jahre stattfindet und bei dem vor allem fachliche Themen wie Tierhygiene auf der Tagesordnung stehen.

Von Bärbel Schumann