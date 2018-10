Oschatz

Die Temperaturen sind seit Wochenanfang spürbar in den Keller gegangen. Für wohlige Wärme in den eigenen vier Wänden muss wieder kräftig geheizt werden. Die Verbraucherzentrale hilft beim Kosten sparen. Der Energieberater für die Verbraucherzentrale in Oschatz, Rainer Flegel, gibt dazu Tipps.

Wie errechnen sich die Heizkosten?

In Mehrfamilienhäusern mit zentraler Heizungsanlage und zentraler Warmwasserversorgung gilt die Heizkostenverordnung. Diese Kosten werden bei einer gleichzeitigen Warmwasserbereitung in Kosten für die Heizung und Kosten für die Warmwasserbereitung aufgeteilt. Für Fragen zur Heizkostenabrechnung bietet die Verbraucherzentrale Sachsen deshalb die Energieberatung an. Mieter und auch Wohnungseigentümer können diese Beratung für eine Überprüfung und Erläuterung der Heizkostenabrechnung nutzen.

Was kann man jetzt schon tun, um die Heizkosten zu senken?

Heizkosten werden von der Qualität des Wohngebäudes, vom Nutzerverhalten und der Effizienz des Wärmeerzeugers und der Heizungsanlage bestimmt. Die Qualität des Wohngebäudes wird grundsätzlich vom Dämmniveau aber auch von der Luftdichtheit des Gebäudes bestimmt. Beides kann von einem Mieter nur schwer beeinflusst werden. Zumindest kann aber die Dichtheit der Fenster und der Wohnungseingangstür geprüft und gegebenenfalls eine Verbesserung beim Vermieter eingefordert werden. Auch die Effizienz der gesamten Heizungsanlage kann ein Mieter kaum überblicken und noch schwerer beeinflussen.

Können die Mieter auch selbst etwas tun?

Mit dem Nutzerverhalten können Mieter die Heizkosten direkt beeinflussen. Im Wohnbereich und in der Küche sind 19 bis 21 Grad Celsius meist ausreichend. Nachts und tagsüber, wenn niemand zu Hause ist, kann die Temperatur abgesenkt werden. In wenig genutzten Räumen sollte die Temperatur nicht unter 14 bis 16 Grad Celsius sinken, da es sonst zur Kondensation von Feuchtigkeit kommen kann. Damit die Wärmeabgabe der Heizkörper in den Raum nicht gemindert wird, sollten Heizflächen nicht abgedeckt oder von Möbeln und Vorhängen verdeckt werden. Wenn die Heizung häufig gluckert oder nicht richtig warm wird, deutet das auf Luft im System hin. Dann sollte man aus den Heizkörpern mit Hilfe eines Entlüftungsschlüssels durch kurzes Öffnen die Luft entweichen lassen.

Und wie sieht es im Winter mit Lüften aus?

Ratsam ist es, immer wieder über das eigene Lüftungsverhalten nachzudenken. Im Winter können ständig angekippte Fenster einen höheren Energieverlust verursachen, falls die einfallende Kaltluft eine Öffnung des auf Frostschutz eingestellten Thermostatventils verursacht.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale in Oschatz findet jeden zweiten Mittwoch von 9 bis 13 Uhr und jeden dritten Dienstag von 13 bis 17.30 Uhr im Monat statt. Die Beratung kostet fünf Euro je halbe Stunde. Eine telefonische Voranmeldung ist erforderlich: 0341/6962929

Von OAZ