Oschatz

Zahle ich eigentlich zu viel an Heizkosten? Brauche ich wirklich alle Verträge und Versicherungen, für die ich monatlich Geld lasse? Bei derartigen Unsicherheiten hilft die Verbraucherzentrale Sachsen, die in Torgau eine Beratungsstelle hat und auch immer wieder in Oschatz in der Außenstelle des Landratsamtes Beratungen anbietet. So auch am letzten Dienstag. André Fritzsche, Leiter der Verbraucherzentrale, hat sich schon mit den unterschiedlichsten Themen befasst und empfiehlt, sich unbedingt beraten zu lassen, wenn Zweifel oder Ärgernisse bei abgeschlossenen Verträgen oder Käufen auftreten. „Leider schämen sich auch viele, zu uns zu kommen. Aber die Verbraucherzentrale ist für die Menschen vor Ort da“, sagt er.

Energieberatung ganz persönlich – individuelle Tipps vom Profi

Für einen eventuellen Stromanbieterwechsel ist die Energieberatung in Torgau zur Stelle. Gegen einen kleinen Eigenbeitrag des Verbrauchers geben die Experten eine umfassende Einschätzung, besehen sich die Wohnung und geben individuelle Tipps, wie beim Heizen gespart werden kann. Außerdem berät die Verbraucherzentrale anbieterunabhängig, das heißt die Berater gehen auf den jeweiligen Verbraucher und sein Nutzungsverhalten ein. Jeder pflege nämlich sein persönliches Heizverhalten. Fritzsche mahnt dabei, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, denn die Preise könnten sich jederzeit ändern und für vermeidbare höhere Kosten sorgen. Als Orientierungshilfe gibt Fritzsche den Wert von 80 Cent pro Quadratmeter pro Monat an Heizkosten an, ab dem man sich Gedanken zum Anbieter machen sollte. „Dabei handelt es sich natürlich um einen ungefähren Wert, der die aktuellen Preise berücksichtigt. Die Bausubstanz spielt in den Verbrauch auch noch hinein, weswegen Altbauten oder große Glasflächen energieintensiver sind“, betont er. „Aber spätestens ab einem Euro pro Quadratmeter muss man etwas ändern.“ Es gab sogar schon Fälle, in denen Verbraucher nach der Beratung nur noch einen Umzug in Betracht ziehen konnten, weil die Heizkosten in ihrer Wohnung nicht in Relation mit der Miete standen.

Muss es für Kinder ein Smartphone mit Vertrag sein?

Im Hinblick auf Weihnachten und eventuell preisintensivere Geschenke für Enkel oder Kinder, rät Fritzsche von Elektronikgeräten ab, die mit einem Vertrag gekoppelt sind. „Für den Einstieg bevorzuge ich bei einem Smartphone immer eine Prepaid-Karte, denn dabei kann man den eigenen realen Bedarf beobachten.“ Außerdem verweist er auf die Möglichkeit der Drittanbietersperre, die vor allem beim kindlichen Umgang mit internetfähigen Geräten zu empfehlen ist. „Mein Credo: Drittanbietersperre! Da muss man die Augen offen halten, denn es gibt sehr viele Lockverträge oder Abofallen, die über die Mobilfunkrechnung viel Geld aus der Tasche ziehen.“ Welchen Prepaid-Anbieter man nimmt, solle man vorher gründlich recherchieren, um das richtige Angebot zu finden. Dabei hilft oft eine Orientierung über Stiftung Warentest. Grundsätzlich sollten sich Eltern Gedanken dazu machen, ob ihr Kind schon auf mobile Daten angewiesen ist oder ob das WLAN zu Hause ausreichend für Recherche und verschiedene Apps ist. Unterwegs kann das Kind immer noch auf SMS und Anrufe zurückgreifen, wenn die Erreichbarkeit gegeben sein muss.

Von Katharina Stork