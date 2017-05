Lonnewitz. Lonnewitz wächst – das gilt für den Ort, für den gleichnamigen Verein und die von ihm organisierten Veranstaltungen. Am Sonnabend findet auf der Strecke an der Bundesstraße 6 zum fünften Mal ein BMX-Rennen statt.„Die Resonanz wurde von Jahr zu Jahr größer. Nachdem letztes Mal 90 Kinder und Jugendliche mitmachten, haben wir uns entschlossen, bei 100 Startern einen Schnitt zu machen – mehr geht nicht“, sagt Ellen Kromer, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit beim Verein. Mitmachen können Jungen und Mädchen bis 14 Jahre, nach unten gibt es keine Grenze. Die jüngste Starterin mit Laufrad war im vergangenen Jahr noch keine zwei Jahre alt. Startgebühren werden nicht erhoben, neben Siegerpreisen gibt es für jeden Teilnehmer eine Startermedaille. Auftakt der Trainingsrunden ist 14 Uhr, Rennauftakt 15 Uhr. „Gern können Familien schon ab 13 Uhr an die Strecke kommen“, so Ellen Kromer. Die älteren Kinder starten getrennt nach Geschlechtern, die jüngsten gemischt.

Anmeldung: Schatzki Radsport&Technik, Strehlaer Straße 13, Tel.: 03435 666362, E-Mail: info@schatzki-radsport.de

Von Christian Kunze