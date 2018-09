Oschatz

Vorsicht ist besser Nachsicht. Die Verkehrswacht Oschatz will deshalb Aufmerksamkeit schaffen. Der gemeinnützige Verein bietet daher nicht nur Verkehrserziehung für die Jüngsten an, sondern auch für erfahrene Verkehrsteilnehmer: Unter dem Motto „Mobil bleiben, aber sicher!“ waren speziell Senioren am Montag ins Thomas-Müntzer-Haus eingeladen.

„Bis zum Mittag hatten wir einen wir einen hohen Zuspruch“, sagte Mitarbeiterin Anke Spindler. „Die Senioren waren ganz interessiert, wollten etwas zur aktuellen Verkehrssituation wissen oder auch, ob ihr Führerschein aus dem Jahr 1950 noch gilt.“

Neben diesen Informationen konnten sie auch ihr Reaktionsvermögen testen oder stocknüchtern durch eine Rauschbrille erfahren, wie bereits 0,8 Promille Alkohol im Blut dieses einschränken.

Auch Hör- und Sehtests bot die Verkehrswacht an, unterstützt vom Hörpunkt Oschatz und das DRK, das Blutdruck- und Blutzuckermessungen anbot. Für den 13. November ist ein weiterer Seniorentag in der Tagespflege des DRK in der Goethestraße geplant.

Von Manuel Niemann