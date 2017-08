Verkehrswacht Oschatz weist auf Schulanfänger im Straßenverkehr hin

Oschatz/Collm-Region. Groß, gelb, gut sichtbar - die riesigen rechteckigen Banner der Oschatzer Verkehrswacht sind kaum zu übersehen. Ab sofort weisen die signifikanten Stoffbänder wieder auf die neuesten, jüngsten Teilnehmer im Straßenverkehr hin – die Schulanfänger, die ab 7. August wieder an und um die Grundschulen des Altkreises herum anzutreffen sind. „Nicht selten sind Schulanfänger auch Anfänger im Straßenverkehr“, betont Henry Schomaker von der Ortsverkehrswacht in Oschatz. Gemeinsam mit den Beamten des Oschatzer Polizeireviers haben er und die Mitarbeiterinnen der Verkehrswacht in den kommenden Tagen ein besonderes Auge auf den Straßenverkehr in Schulnähe. Die gelben Banner helfen dabei. „Mit den Hinweisen auf eine besonders umsichtige Fahrweise sollen sie dabei helfen, die Kraftfahrer für die oftmals noch unerfahrenen Erstklässler zu sensibilisieren“, sagt Schomaker. Um alle markanten Hinweisfahnen anzubringen, benötigt das Team der Oschatzer Verkehrserzieher zwei Tage. Insgesamt befestigen sie 36 Stück davon in allen sieben Kommunen des Altkreises Oschatz von Neusornzig bis Schönnewitz.

Von Christian Kunze