Wermsdorf/Oschatz/Mügeln

Kommt der Radweg entlang der Staatsstraße S 38? Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr lässt immerhin derzeit Vermessungsarbeiten durchführen. Einwohner der betroffenen Kommunen wurden jüngst über diese Maßnahmen in den öffentlichen Bekanntmachungen informiert und darüber aufgeklärt, dass entlang der Staatsstraße die Flurstücke betreten und gegebenenfalls befahren werden müssen. Die umfangreiche Vermessung, die sowohl in der Gemeinde Wermsdorf als auch im Oschatzer Staatgebiet stattfindet, läuft unter dem Projekttitel „Neubau Radverkehrsanlage“.

Zeitpunkt für Baustart ist noch unklar

Immer wieder war von Radfahrern und Lokalpolitikern aus der Region eine schnelle und direkte Verbindung für Radler entlang der Staatsstraße gefordert worden. Jetzt scheint diese Realität zu werden. Wie Isabel Siebert, Sprecherin im Landesamt für Straßenbau und Verkehr, bestätigt, soll an der S 38 zwischen Wermsdorf und Oschatz eine straßenbegleitende Radverkehrsanlage gebaut werden. Dies geschehe im Rahmen des Programms „Radverkehrsanlagen 2017“, welches aus der Radwegekonzeption des Freistaates Sachsens aus dem Jahr 2014 hervorgeht.

Radfahrer warten schon lange auf mehr direkte Verbindungen. Quelle: Radweg

Wann die Radler hier auf einem eigens für sie errichteten Weg in die Pedale treten können, ist im Moment allerdings noch unklar. „Da aktuell die Vermessungsarbeiten laufen und die Planungen für die Radverkehrsanlage noch nicht begonnen haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage über einen möglichen Baubeginn getroffen werden“, so Isabel Siebert. Noch keine Informationen gebe es außerdem, ob in diesem Zug auch Bauarbeiten an der Fahrbahn der S 38 stattfinden.

Vermessungen auch zwischen Mügeln und Kreisel Lonnewitz

Auch anderswo in der Region finden aktuell Vermessungsarbeiten statt: In der Ratssitzung vorige Woche informierte Naundorfs Bürgermeister Michael Reinhardt (parteilos) die Räte und Gäste darüber, dass in Kürze an der Staatsstraße 31, zwischen dem Lonnewitzer Kreisel und Mügeln Vermessungsarbeiten stattfinden sollen. Sie stünden im Zusammenhang mit der vorgesehenen Erneuerung der Fahrbahn und dem Anbau des Radweges. Ausdrücklich sei mitgeteilt worden, dass damit keine Entscheidung über diesen Ausbau oder gar einen Zeitpunkt dafür gefallen sei. Michael Reinhardt wertete die bevorstehenden Arbeiten dennoch als gutes Zeichen. Er könne sich nicht vorstellen, dass diese kostenintensiven Arbeiten durchgeführt würden, ohne dass dann gebaut werde.

Von Jana Brechlin und Axel Kaminski