Wermsdorf

Eine groß angelegte Vermisstensuche bei Wermsdorf fand jetzt ein trauriges Ende: Polizeitaucher konnten aus dem Döllnitzsee nur noch die Leiche des 56 Jahre alten Mannes bergen. Der Mann wurde am Sonntag aus dem Wermsdorfer Krankenhaus als vermisst gemeldet. Die Polizei startete daraufhin eine Suche, bei der auch mehrere Fährtenhunde zum Einsatz kamen.

Noch in der Nacht zum Montag seien dann das Mobiltelefon und auch das Basecap des 56-Jährigen am Ufer der Talsperre Döllnitzsee gefunden worden, berichtete die Polizei. Am Montag seien deshalb Polizeitaucher angefordert worden, die am Nachmittag die Leiche des Vermissten aus dem Döllnitzsee bargen.

Von LVZ