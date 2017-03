Wermsdorf. Die Polizei hat den aus dem Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf geflüchteten Steffen T. gefasst. Der 45 Jahre alte Mann wurde in einem Einkaufsmarkt gestellt. Die Polizei hatte mit Einsatzkräften am Boden sowie mit einem Hubschrauber nach dem Vermissten gesucht – der entscheidende Tipp kam jedoch aus der Bevölkerung. Ein Zeuge habe den Mann auf der Straße zwischen Falkenhain und Voigtshain im Nachbarkreis Leipzig gesehen. Daraufhin war sofort die Polizei vor Ort und befragte weitere Einwohner. Gefasst wurde T. schließlich in einem Einkaufsmarkt in Falkenhain. Er sei zurück in die Fachklinik gebracht worden.

Steffen T. wurde seit Freitag gesucht. Die Polizei hatte gewarnt, dass der Mann unter Wahnvorstellungen litt. Bei fehlender Medikation sei er eine Gefahr für sich, aber auch für andere Menschen.

