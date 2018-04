ablass

Plattdeutsche Lieder in einer sächsischen Dorfkirche – eine Mischung, die in der Ablaßer Dorfkirche zu erleben war und beim Publikum ankam. Möglich wurde das beim Konzert des Chores aus Neuenwalde-Dorum im Rahmen der Kirchgemeindepartnerschaft zwischen Ablaß und Dorum.

Die Sänger waren am Wochenende in Sachsen und gestalteten unter ihrem Motto „Singen macht Spaß“ ein Konzert. Nach rund 500 Kilometern Fahrt brachten sie eine tolle Stimmung in das Gotteshaus. Frisch und beschwingt begannen sie mit Frühlingsliedern, eine Folge von Frühlings-Schlagern folgte, bevor die Sänger mit vielen Liedern aus dem Norden begeisterten und viel Beifall ernteten.

Partnerschaft seit 1953

Seit 1953 gibt es die Partnerschaft zwischen den Kirchgemeinden in Ablaß und Dorum. Damals wurde jeder Ost-Kirchgemeinde eine im Westen zugeordnet, um die Brüder und Schwestern im Osten mit Paketsendungen zu unterstützen. Ganz neue Impulse erhielt die Partnerschaft in den 1970er Jahren. Ein Dorumer Lehrer organisierte die Abschlussfahrt seiner Schüler in den Osten. Ablaß war dabei für mehrere Tage ein Ziel. Das ließ sogar die Stasi an den Rand der Verzweiflung geraten, denn so etwas hatte man hier bis dato nicht erlebt. Damals war Ulrich Korbel hier Pfarrer. Am letzten Abend wurde er gefragt, wie die Dorumer konkret seine Arbeit unterstützen könnten. So nebenbei meinte Korbel, dass es schon nützlich auf dem Lande sei, wenn der Pfarrer ein funktionierendes Auto hätte. „Monate später kam per Genex ein Trabi in der Kirchgemeinde an. Finanziert wurde er durch Spenden, die man in Dorum gesammelt hatte“, erinnert sich Kirchenvorstandsmitglied und SPD-Landtagsabgeordneter Volkmar Winkler.

Unvergessliche Stunden an der Küste

Zur Wendezeit nahmen Dorumer bei einem Besuch in Ablaß die defekte Kirchturmuhr mit und brachten sie Monate später repariert zurück. „Mal wurde die Partnerschaft mehr, mal weniger gepflegt“, so der Ablaßer Kirchenvorstand Detlev Mattis. Mit dem Ehepaar Ahrens erinnerte er sich an unvergessliche Stunden bei den Besuchen der Ablaßer an der Küste, beim Dorfjubiläum hier mit dem Shantychor oder dem jährlichen Wochenende der Ablaßer Krippenspielkinder in Dorum. Viele private Freundschaften entstanden im Laufe der Jahre.

Diesmal wurde der Partnerschaft ein neues Kapitel hinzu gefügt. Neben einem gemütlichen Abend im Kloster in Sornzig besuchten die Gäste Mügeln, Oschatz und die Wermsdorfer Hubertusburg. „Dieser Abstecher war für uns ein wunderbares Erlebnis. Vielen Dank Frau Lotzmann, dass sie sich für uns kurzfristig Zeit nahm. Wir sind auf die Region nun echt neugierig geworden und werden bestimmt bald einmal wieder kommen“, so Chorleiterin Ursula Kalle.

Von bärbel schumann