Oschatz

Kontrastprogramm in der Oschatzer Stadthalle: Während in den Gängen des Thomas-Müntzer-Hauses seit vergangener Woche Werke des Oschatzer Heimatmalers Artur Moritz zu sehen sind, machte im Saal am Wochenende eine Dinosaurier-Ausstellung Station.

Offensichtlich sind die Zielgruppen beider Angebote völlig verschieden. Während der Maler Kunstinteressierte und Heimatfreunde anzieht, waren bei den Tieren aus längst vergangenen Zeiten vor allem junge Besucher mit Eltern und Großeltern im Schlepptau zu sehen. „Ben wollte unbedingt hierher“, erzählt seine Mutter Elisa Kramer aus Oschatz. „Ich hatte mir das spektakulärer vorgestellt“, lautet ihre Einschätzung. Aber ja, es sei mal etwas anderes.

Christine Schindler aus Mutzschen hatte schon einmal eine Dino-Ausstellung in Dresden besucht. Diese sei größer gewesen und der Preis damit auch gerechtfertigt. „Wenn man sieht, wie sich die Kinder freuen, haben sich die Fahrt nach Oschatz und der Eintritt gelohnt“, fasst sie zusammen. Schließlich dürfen Emilia und Nico noch auf den großen Reit-Dino im Foyer. Und so haben die beiden Fans der Urzeit-Tiere noch ein tolles Erlebnis und die Erwachsenen kommen zu ein paar Schnappschüssen fürs Familienalbum.

Etwas ängstlich schaut Paul aus Calbitz in die Runde. Tatsächlich verwundert es nicht, dass die Geräuschkulisse, die die Aussteller im Saal des Thomas-Müntzer-Haus fabrizieren, auf einen Zweijährigen vielleicht einschüchternd wirkt. Einige der Kunststoff-Tiermodelle auf ihren Sockeln mit Möbelrollen darunter geben kräftig Laut. Und aus dem zur Leinwand gehörenden Soundsystem kommt, wenn nicht gerade über Saurier erzählt wird, ein gewaltiger Krach.

Bens Vater Andreas Eßbach findet die Ausstellung relativ teuer. Immerhin habe man zu viert rund 30 Euro bezahlt. Aber das mache man schließlich nicht jeden Tag. Dieses Angebot sei auf jeden Fall etwas Neues.

Ganz neu ist die Ausstellung sicher nicht. Zumindest bleibt der gezeigte Film deutlich hinter den aktuellen Möglichkeiten solcher Animationen zurück. Allerdings vermittelt er auch nicht den Eindruck, als könnte man die Saurier einfach mal so zum Leben erwecken.

Von Axel Kaminski