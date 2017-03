Mügeln. Insgesamt 277 Schüler lernen derzeit an der Mügelner Goethe-Oberschule. Gemeinsam mit den 21 Pädagogen und weiteren Förderern gewährten sie nun am Tag der offenen Tür Einblicke in den Schulalltag. Eingeladen waren dazu vor allem Viertklässler aus den Grundschulen der Region und deren Eltern. Die Spannbreite war dabei groß. So konnten beispielsweise Fachkabinette besucht werden oder Ganztagsangebote wurden vorgestellt. Die Palette reichte von Kreativangeboten bis hin zu sportlichen Darbietungen. Schülerarbeiten konnten ebenso begutachtet werden und in einem kleinen Café, das Zehntklässler organisiert hatten, bot sich Gelegenheit, Fragen zu dem Erlebten zu diskutieren.

Zum Auftakt wurden die Viertklässler aus den drei Grundschulen im Stadtgebiet sowie aus Ostrau und von anderen Schulen mit einem Programm der Schüler in der Turnhalle überrascht. Gesang und Tanz, eine Karatevorführung oder auch schauspielerische Darbietungen wurden dabei geboten. Anschließend führten Schülerlotsen durch das Haus, aber auch Lehrer standen Eltern zum Ablauf eines Schultages an der Oberschule Rede und Antwort. „Ich gehe optimistisch an die Schulwahl für mein Kind. Was ich gesehen habe, gefällt mir. Schüler und Lehrer haben hier ein sehr familiär wirkendes Verhältnis. Das gefällt mir“, fassste Claudia Zimmermann aus Merschütz ihre Eindrücke zusammen.

Während Eltern, die bereits an diesem Tag ihr Kind in der Oberschule anmelden wollten, Schlange vor Sekretariat und Lehrerzimmer standen, gingen ihre Kinder auf Entdeckungsreise. Im Biologiefachkabinett konnten sie beispielsweise kleine Lebewesen durch ein Mikroskop betrachten. Im Kunstkabinett bereitete das Anfertigen kleiner Linolschnitte viel Spaß oder Armbänder wurden im Werkraum gebastelt.

Auch manche Oma wie Hannelore Hörhold schaute sich um, denn auch die Senioren sind neugierig darauf, was ihre Enkel.

Von Bärbel Schumann