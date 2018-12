Wermsdorf

Der Turnverein Wermsdorf zählt derzeit 272 Mitglieder, davon sind allein 133 im Kinder- und Jugendalter. „Über einhundert von ihnen werden heute Ausschnitte aus ihrem Trainingsprogramm zeigen“, erklärte die Vorsitzende des Vereins Heidemarie Töpfer, als sie die Gäste des Weihnachtsturnens in der Sporthalle der Horstseegemeinde begrüßte. Zum elften Mal, so meinte Martina Sobotta, eine der aktiven Turnfrauen, findet eine solche Veranstaltung statt, bei der die einzelnen Abteilungen Einblicke in ihre regelmäßigen Trainingsstunden geben wollen. Zugleich beste Gelegenheit, für Nachwuchs und neue Mitstreiter zu werben.

Fit for Fun

Den Auftakt boten die Turner, die einzelne Elemente aus ihrem Training zeigten. Ihnen folgte die Gruppe Fit for Fun. Der Name der Frauengruppe ist auch Programm, wie sie bei einer Trainingseinheit Tabada demonstrierten. Anerkennung gab es dafür auch von so manchem männlichen Zuschauer in der Halle für das Tempo und Durchhaltevermögen. Die Taekwondo Gruppe unter der Leitung von Paul Fitzner und Karsten Fischer folgte. Der jüngste Akteur in ihren Reihen der vierjährige Moritz, der den älteren Sportlern versucht nachzueifern.

Elke Angerer mit ihrer allgemeinen Sportgruppe zeigte, dass Sport viel Freude bereiten kann und man nicht nach Medaillen dabei greifen muss. Auf Rollborden sausten die Kinder schwungvoll durch die Halle oder kletterten in die Höhe, um hier beim Schaukeln nicht nur Mut zu beweisen. Spaß und Sport gehören zusammen, jedenfalls bei den Turntigern, die Daniel Rode betreut. Unterstützt von einigen anderen Übungsleitern und Eltern, tanzten sie, sangen, meisterten Hindenrisse im Laufen oder kletterten auch über Hindernisse, Sprangen von Turnkästen und animierten die anderen Mitwirkenden sowie die Zuschauer sich mit ihnen gemeinsam zu Musik zu bewegen. Einfach Klasse, diese Begeisterung beim Sporttreiben animiert, es ihnen gleich zu tun. Kein Nachwuchs in Sicht? Eine Frage, die sich beim sich anschließenden Programm der Krabbelgruppe erübrigte. Hier war das jüngste Mitglied gerade mal ein Jahr alt.

Tanz nach „Mama Mia“

Den Schlusspunkt setzten die Frauen zweier allgemeiner Sportgruppen mit ihrer Tanzdarbietung aus den 1960er Jahren zur Musicalmelodie aus „Mama Mia“.

Fast zwei Stunden währte die Schau, an dessen Ende den Übungsleitern für ihr Engagement durch den Weihnachtsmann gedankt wurde. Geschenke gab es ebenso für jungen Mitwirkenden als Dankeschön für ihre Darbietungen. In zwei Jahren gibt es hoffentlich die nächste Schau.

Von bärbel schumann