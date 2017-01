Oschatz. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil – Oschatz hat jede Menge Vorteile. Um die Zukunft des Buches muss es einem da nicht bange sein. Angebote für Erstleser, Leser, Vorleser und Hobbyautoren gibt es etliche. Die meisten sind gut vernetzt – das A und O um sich in einer Kleinstadt nicht die Gäste wegzunehmen.

„Entschuldigung, lesen Sie noch?“ ist die jüngste Pflanze im literarischen Oschatz. Bibliothekarin Eleonore Reichel und Buchhändlerin Alexandra Roscher laden zum Plaudern über Belletristik und Sachbuch ein – an wechselnden Orten, drei Mal im Jahr, die nächste Auflage ist am 24. Januar in der Buchhandlung. „Wir sind kein Zirkel oder Debattier-Club, hier geht es locker zu“, sagt Alexandra Roscher. Jeder könne Lieblingsbücher oder eigene Werke mitbringen. Fest gelegt ist nur die Zeitspanne von zehn Minuten pro Gast.

Die Leiterin der Stadtbibliothek Eleonore Reichel macht sich ebenfalls für das geschriebene und gedruckte Wort stark. Humoristische Vorleseabende mit der Mügelnerin Kerstin Helbig und Gastlesungen prominenter Autoren gehören für sie ebenso dazu wie die Förderung lesebegeisterter Schülerinnen und Schüler. Bereits im zweiten Jahr läuft das Ganztagsangebot „LeseLust“ erfolgreich. Hier werden im Wechsel Fünft- bis Siebt- und Acht- bis Zwöfltklässler animiert, über ihre Favoriten zu reden und zu schreiben. „Man merkt dabei ganz deutlich, in welchen Elternhäusern gelesen und vorgelesen wird“, sagt Reichel.

Für die Grundschulklassen und die Vorschule zeichnet Eleonore Reichels Kollegin Diana Mann verantwortlich. Zwei Mal im Jahr öffnet sie die Ausleihe in den Abendstunden. Thematische Lesenächte, in denen die Kids in fremde Welten eintauchen, haben sich etabliert. „Immer mehr Jungen und Mädchen kommen sogar kostümiert.“ Passende Geschichten für die bis zu 20 kleinen Gäste zu finden, sei leicht. „Ich orientiere mich an Trends und Interessengebieten der Schüler.“ Wie bei den Erwachsenen stehe die Freude im Vordergrund. „Ein besonderer Erfolg ist es, wenn ich den Kindern einen anderen, ansprechenden Zugang zu Pflichtlektüre im Unterricht ebnen kann“, so die Bibliothekarin. Zuhörer zwischen vier und sechs Jahren begrüßt Diana Mann zur Vorlesezeit dienstags und donnerstags ab 16 Uhr – gemeinsam mit deren Eltern. Der nächste Termin ist am 23. Februar, Anmeldung in der Bibliothek (03435 93 15 16) ist erforderlich.

In der Schule selbst hält Lehrerin Heike Kolberg die Fäden in der Hand. Als Fachleiterin für den sprachlichen Bereich ist ihr Leseförderung am Thomas-Mann-Gymnasium (TMG) besonders wichtig. „Die Kooperation mit der Bibliothek und der Buchhandlung läuft spitze“, schätzt sie ein. Das Literaturcafé für die Klassen 5 bis 7, bei denen Nachwuchsautoren eigene Texte vortragen, der bundesweite Vorlesetag, bei dem sich Schüler der Oberstufe Lesepaten aus den unteren Jahrgängen suchen und gemeinsam anderen Klassen vorlesen und der Vorlesewettstreit in Klasse 6 zur Qualifikation ins Regionalfinale sind Initiativen, die über den Lehrplan hinaus reichen.

Zum dritten Mal in Folge öffnete sich im Advent des vergangenen Jahres die Lesehütte auf dem Neumarkt. Der literarische Adventskalender ist eine Idee von Katja Dorschel. Sie ruft bekannte Personen der Region dazu auf, familientaugliche Kurzgeschichten vorzulesen, die sich um das Weihnachtsfest drehen. „Vorgegeben ist eine Lesezeit von zehn Minuten. Wer überzieht, dem nehme ich das aber nicht krumm.“ Die Oschatzerin möchte mit der Aktion das Ritual des abendlichen Vorlesens populär machen. Und das klappt von Mal zu Mal besser. „Wir hatten 2016 viele Stammgäste, mitunter sogar aus den Oschatzer Ortsteilen Lonnewitz und Mannschatz“, freut sie sich.

Die Freiwilligen bereichern ihren Vortrag nicht selten mit Requisiten, Instrumentenspiel, Getränken oder Naschereien. Diese Erweiterung kam ebenso aus den Reihen der Vorleser, wie der Wunsch, die Zahl der Türchen“zu erhöhen. Wurde bisher in der Regel nur an Wochentagen gelesen, so könnte sich 2017 auch Sonnabend und Sonntag die Lesehütte öffnen, nennt Katja Dorschel eine Idee für die vierte Auflage.

Seit Dezember 2015 ist das Jugendcafé Wake up des E-Werks Schauplatz einer offenen Lesebühne. Die hat sogar Fans aus der Großstadt. Poetry Slamer Karl-Georg Gräfe bringt seine Texte auch in Leipzig auf Lesebühnen zu Gehör – und schätzt Oschatz als Bühne mit familiärem Publikum. „Hier kann man nach der Veranstaltung mit den Organisatoren plaudern, es ist nicht so anonym. Man bekommt buntes Feedback“, freut sich der 26-Jährige. Ebenso positiv wertet er, dass mehrere Altersgruppen vertreten sind und damit auch ein breiteres Spektrum an Texten vorgetragen wird. Und: die Oschatzer Lesebühne ist nicht das einzige, was im E-Werk geboten wird. „Wenn man hier ist, erfährt man, was die Vereinsmitglieder sonst noch leisten.“

Ebenfalls aus der Stadt Leipzig reist Heike Wolff-Georgi an. „Die Organisatoren sind mit Liebe und Enthusiasmus dabei, ihr Herzblut steckt in dieser Lesebühne. Da fahre ich gern hin und bringe meine Texte neuem Publikum nahe“, sagt sie. Nächster Termin für das offene Mikrofon wird der 3. Februar sein, Beginn ist 20 Uhr.

Von Christian Kunze