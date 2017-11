Viele Fragen in Oschatz: Die Antworten kennt nur der Wind

Collm-Region. Fans von Bob Dylan sind sich einig: „Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind“. So etwa lautet die erste Refrain-Zeile des Dylan-Songs „Blowin in the Wind“ ins Deutsche übertragen. Und (viel) Wind (um nichts) gab es in dieser Woche ja nun wirklich reichlich.

Die unterschätzte Gefahr, die von Windrädern ausgeht, hat der Fahrer eines Schwerlasttransports in Hohenwussen zu spüren bekommen. Möglicherweise war es ein Vorbote des Sturmtiefs Herwart, der jenen Lkw samt des zu transportierenden Windradflügels in den Graben geweht hat. Das wäre eine köstliche Ironie des Schicksals, wenn ein Windradflügel vom Winde verweht wird. Aber war es wirklich so? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind...

Viel Wind macht der Raitzener Landwirt Dr. Hartwig Kübler schon seit Jahrzehnten um einen alternativen Verlauf der neu zu bauenden Bundesstraße 169. Wenn diese breiter gebaut wird, wäre wiederum mehr Platz für Windradtransporte. Die müssten sich dann nicht mehr durch Hohenwussen schlängeln. Kübler jedoch geht durch breitere Straßen mehr Land flöten. Wer beim Ausbau der Straße den längeren Atem hat, Bauplaner oder der Landwirt? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind...

Viel Wind durch Sturmtief Herwart bedeutete diese Woche auch viel Arbeit für die freiwillig engagierten Feuerwehrmänner und -frauen der Region. Wenn die mit ihrer unermüdlichen Tätigkeit mal aufhören, das ist, im Gegensatz zu so vielen anderen Dingen in Sachsen; nicht klar geregelt. Das zu entscheiden, bleibt wieder mal an den Kommunen hängen. Mit anderen Worten: Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind...

Viel Wind um den Bau der Turnhalle in Wermsdorf macht jetzt der Sächsische Rechnungshof. Der will wissen, ob vor fünf Jahren alles richtig geplant, gebaut und finanziert wurde – und bläst damit viel Geld aus der Gemeindekasse. Warum es den Prüfern erst jetzt einfällt, kann sich keiner erklären. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind...

Von Christian Kunze