Viele helfende Hände beseitigen Sturmschäden auf dem Mügelner Friedhof

Mügeln. Egal wer uns hilft oder wie der Verein heißt, wir sind dankbar für jede helfende Hand“, freute sich Frank Schirmer, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes des Kirchspiels Mügeln und zugleich Vorsitzender des Friedhofsausschusses als er am Sonnabendmorgen 20 Frauen und Männer zu einem Arbeitseinsatz auf dem Mügelner Gottesacker begrüßen konnte. Zu diesem hatte die Kirchgemeinde abermals in ihren Reihen aufgerufen, nachdem bereits Anfang Januar bei einem Einsatz auf dem 1,9 Hektar großen Gelände nicht alle wichtigen Arbeiten erledigt werden konnten.

Viele Vereine unterstützten das Vorhaben

Dass nun ausgerechnet durch Sturm Friederike noch viel mehr zu tun war, sogar umgestürzte Bäume beseitigt werden mussten, damit konnte keiner rechnen. Umso mehr freute die Mitglieder der Kirchenleitung, dass die Vorstände des Mügelner Heimatvereins und des Stadtmarketingvereins Meine Bischofsstadt Mügeln das Vorhaben unterstützen wollten. Sie hatten ihre Mitglieder nach dem Sturm aufgerufen, sich an dem Arbeitseinsatz zu beteiligen. Für den Heimatverein ist es nicht das erste Engagement auf dem Gottesacker. Er kümmert sich bereits um Gräber französischer, russischer, italienischer und polnischer Zwangsarbeiter und Kriegsgefangener.

Dank der zusätzlichen Helfer konnten die umgestürzten Bäume beseitigt, aber auch an dem übrigen Baumbestand marode oder abgebrochene Äste entfernt werden. Aufgeräumt wurde auch sonst noch alles, was durch den Wind umher lag. Gunter Schwerdtner vom Heimatverein hatte sogar einen Transporter mitgebracht, Männer wie Roland Pönitz ihre Kettensägen. Das half. Dass viel geschafft wurde, ist auch der Stadt Mügeln zu verdanken, die einen Häcksler kurzfristig bereit stellte.

Kirchspiel Mügeln betreut 3,2 Hektar Friedhofsfläche

„Zu unserem Kirchspiel gehören die Friedhöfe Mügeln, Altmügeln und Schweta. Zusammen haben sie eine Fläche von 3,2 Hektar. Wir freuen uns da über jede helfende Hand“, so Frank Schirmer abermals. Mit den kircheneigenen Friedhofsmitarbeitern sei schon die normale Arbeit kaum zu bewältigen. „Wir haben mit unserem Friedhofsmeister nur 1,5 Stellen dafür zur Verfügung. Unser Haushalt gibt nicht mehr her.“ Auch, weil immer wieder unvorhergesehene Dinge wie beispielsweise die Erneuerung einer Friedhofsmauer in Schweta, eintreten, so die noch zur Verfügung stehenden freien Mittel aufbräuchten. „Wir können nur noch reagieren statt agieren und wie gefordert auch Rücklagen bilden“, so der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Kirchspiels.

Der Mügelner Friedhof war in den vergangenen Wochen wegen seines Zustandes in Kritik geraten. Das führte zu einer Beratung in der vergangenen Woche, an der neben den Kirchenverantwortlichen auch der Superintendent des Kirchenbezirkes Leisnig – Oschatz Arnold Liebers und Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke teilnahm. „Wir wussten, dass es Defizite gibt. Aber nicht alle können wir selbst und nicht sofort lösen“, erklärte Schirmer dazu.

