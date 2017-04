Oschatz. Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Sonntagmittag auf der B 6 bei Oschatz vier Menschenleben gefordert. Gegen 12 Uhr war ein Pkw Peugeot auf der Bundesstraße aus Richtung Riesa in Richtung Oschatz unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen geriet das Auto vor dem Abzweig Rechau auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Pkw VW, der aus Oschatz kam, zusammen. Dies geschah offenbar mit solcher Wucht, dass in beiden Fahrzeugen jeweils zwei Insassen am Unfallort verstarben: Im Peugeot war ein Ehepaar unterwegs, das den Crash nicht überlebte, und in dem VW wurden bei dem Zusammenstoß der Fahrer und eine weitere Person getötet, die Beifahrerin kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Zur Unfallursache machte die Polizei noch keine Angaben. Die Bundesstraße war stundenlang in beiden Richtungen gesperrt. Nachdem die Rettungsdienste den Unfallort verlassen hatten, mussten Helfer von der Feuerwehr die Fahrzeuge zum Teil aufschneiden, um die Opfer bergen zu können.

Von Jana Brechlin