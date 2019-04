Naundorf

Eine unterhaltsame Buchvorstellung gab es am Sonnabend in der Ökostation Naundorf. Eingeladen war Ernst Paul Dörfler, ein bekannter Experte, wenn das Thema die Vogelwelt berührt. Auch von Vogelstimmen-Wanderungen her ist Dörfler bekannt.

Autor mehrerer Fachbücher

Als Autor mehrerer Fachbücher stellte er sein neues Buch „Nestwärme. Was wir von Vögeln lernen können“ vor. Die Einladung der Hausherren der Öko-Station Naundorf wurde dankend angenommen – das Haus war voll. Kinder und Erwachsene folgten den vielfältigen Ausführungen Dörflers zum Thema rund um die Vogelwelt. Warum haben Vögel kein Übergewicht? Revierkämpfe – mit Musik und ohne Gewalt. Vogel-Ehen – und wie treu sind Vögel. Nur einige Themen zu Fragen, was der Mensch von Vögeln lernen kann.

Lebensraum wird eingeengt

Auch die Probleme wurden beim Namen genannt wie der Erhalt der Tier- und Pflanzenwelt. Klimaveränderungen, Wetterextreme wie Stürme und Trockenheit, die intensive Bewirtschaftung der Felder und auch das Verhalten und die oft gedankenlosen und folgenschweren Eingriffe des Menschen engen den Lebensraum – nicht nur der Vögel – ein.

Eine intakte Tier- und Pflanzenwelt ist die Basis, auf der auch der Mensch bestehen kann. Alles, was in der Gegenwart und Zukunft verloren geht, zerstört das natürliche Gleichgewicht und kann katastrophale Folgen für Alle haben. Dies sind nicht nur Worte, sondern eine Aufforderung, mit Vernunft und Verantwortung Jenes zu erhalten, was nicht nur die Vogelwelt, sondern auch wir zum Leben brauchen.

Kinder voll bei der Sache

Dörflers Vortrag ließ die Zeit verstreichen. Die Besucher – vor allem die Kinder – waren voll bei der Sache. Am Ende der Veranstaltung herrschte Andrang beim Verkauf und Signieren des Buches. Mehrere „Leckerbissen” des Vereines und die gemütliche Atmosphäre in der Ökostation Naundorf luden zum weiteren gemütlichen Verweilen ein.

Von Uwe Zabell