Wie jede Bank hat auch die Volksbank Riesa eG, die mit ihren Filialen in Oschatz, Mügeln und Dahlen in der Collm-Region vertreten ist, mit niedrigen Zinsen, der Konkurrenz der online-Banken und staatlicher beziehungsweise europäischer Regulierung zu kämpfen. Als Konsequenz setzt sie zum 1. Juli ein neues Kontenmodell in Kraft.