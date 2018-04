Volkssolidarität feiert Jubiläum in Dahlen

Mit einem Glas Sekt stießen rund 20 Mitglieder der Volkssolidarität in Dahlen auf das zehnjährige Bestehen ihrer Begegnungsstätte in der Bahnhofstraße an. Als Gäste konnten sie den Geschäftsführer des Regionalverbandes Torgau-Oschatz Josef Tremmel und Bürgermeister Matthias Löwe begrüßen.