Malkwitz. Im Jahr 2016 wurde der Malkwitzer Schützenverein arg gebeutelt. Gleich drei Mal drangen Einbrecher ins Vereinsheim ein. „Das letzte Mal war es im Dezember“, berichtet Vereinsvorsitzender Reiner Däberitz. Am Montagnachmittag lieferte eine Firma Material an, um den jüngsten Schaden zu beheben. „Das ist purer Zufall, dass die Anlieferung ausgerechnet mit der Aktion von Hit-Radio RTL zusammenfiel. Das haben wir Steffi Böhm und René Gallschütz zu verdanken“, klärt der Vereinschef auf.

Aktion „Scheine für Vereine“

Vor Tagen, als der Radiosender sachsenweit die Aktion „Scheine für Vereine“ in seiner Morgensendung startete, meldete Rene Gallschütz, Schießwart bei den Schützen, den Verein kurzerhand an. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung wurden alle gebeten, die Aktion des Senders zu verfolgen. Die Schützen waren nun am Montag der fünfte Verein in Sachsen, der sich über „Scheine“ für die Vereinskasse freuen durfte.

Das Prinzip ist einfach, erfordert aber Glück. „Vereine können sich bei uns anmelden. Morgens wird aus allen angemeldeten Vereinen einer gezogen und über die laufende Sendung ab 7 Uhr bekannt gegeben“, erklärt Moderatorin Ariane Fiedler. Dann würden im Radio vier Musiktitel gespielt. In dieser Zeit kann sich ein Vereinsmitglied beim Sender telefonisch melden und 1000 Euro für die Vereinskasse sichern. Bereits 7.05 Uhr rief Steffi Böhm, Chefkassiererin der Schützen, beim Sender an, kam durch und sicherte sich die 1000 Euro.

109 Leute unterschreiben für Aktion

Bei der Aktion kann die Summe um maximal weitere 1000 Euro aufgestockt werden, wenn die Radioleute noch am gleichen Tag den Verein besuchen. Eine Stunde ist dann Zeit, um Mitglieder, Einwohner des jeweiligen Ortes oder auch andere Menschen aufzurufen, sich vor Ort einzufinden und mit ihrer Unterschrift den Verein zu unterstützen. Für jede Unterschrift gibt es fünf Euro dazu. Für diese Aktion mussten die Schützen nicht allein die „Werbetrommel“ rühren, denn der Sender informierte die Zuhörer laufend über den jeweiligen Gastverein und seinen Besuch. „Im Falle von Malkwitz hat sich sogar eine Autofahrerin aus Hamburg eingetragen. Auf ihrer Fahrt auf der Bundesstraße 6 hat sie im Radio davon gehört und spontan das Vereinsheim aufgesucht“, berichtete die Moderatorin. Erstaunt war sie, wie viele Menschen so schnell zum Schützenheim kamen. „Für einen so kleinen Ort mit rund 200 Einwohnern waren die 109 Unterschriften ganz schön viel. Mit 50 hatten wir gerechnet“, so Franz Becher vom Radio-Team.

Investition in Außenfassade und Toiletten

So machten sich beispielsweise die drei Erstklässler und Freunde Finn, Sarah und Leon auf den Weg, um selbst ihren Namen einzutragen. Natürlich war Anruferin Steffi Böhm dabei, Verstärkung hatte sie aus der Familie mitgebracht. Als Vereinsfinanzchefin hatte sie auch gleich Vorschläge für die Verwendung des Gewinnes: „Im Vorstand haben wir die nächsten Investitionen für unser Vereinsheim schon beschlossen, ich denke da wird das Geld gut angelegt sein.“ Auf der Liste stehen beispielsweise die Außenfassade, eine Renovierung der Toiletten. Aber auch Feuerwehrleute, andere Schützenvereine und der örtliche Heimatverein unterstützten die Schützen.

Von Bärbel Schumann