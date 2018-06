Oschatz

„Bis zur letzten Minute haben wir eingeräumt, saubergemacht und alles für die Eröffnung hergerichtet. Nur den roten Teppich für unserer Gäste hat uns der Sturm davon geweht“, sagte am Donnerstagabend Holger Schmidt, der Inhaber des gleichnamigen Autohauses in Oschatz. Mit der Eröffnung ist ein fast anderthalbjähriges Bauprojekt zu Ende gegangen. Am Ende konnten am Donnerstagabend gleich zwei Neueröffnungen gefeiert werden: die des Mazda-Autohauses Schmidt und des Volvo-Autohauses Schmidt. Über eine halbe Million Euro hat das Familienunternehmen in den Neu- und Umbau investiert.

Bauvorhaben mit regionalen Firmen

In seiner Eröffnungsrede skizzierte Holger Schmidt noch einmal den Werdegang des Vorhabens, welches Pfingsten 2017 in die heiße Phase kam. „Anfangs dachte ich, dass sich für das Vorhaben ein gemeinsames Raumkonzept finden lässt. Doch letztlich ist es auf zwei separate Autohäuser mit getrennten Kundenbereichen und Showrooms hinausgelaufen“, betonte Schmidt. Die Gäste des Abends konnten sich von dem neuen Konzept vor Ort überzeugen.

Die Umsetzung des Bauvorhabens sei eine große Herausforderung für das Unternehmen gewesen. „Wir hatten von Beginn an den Anspruch, das Vorhaben vor allem mit lokalen und regionalen Firmen zu realisieren. Das haben wir so auch geschafft. Aber wir mussten immer wieder feststellen, dass Bauleistungen auf dem Markt schwer zu bekommen sind“, so Schmidt. Er lobt vor allem sein Mitarbeiterteam, das in der Umbauphase trotz Baubelastung den Geschäftsbetrieb von Verkauf und Reparatur aufrecht erhalten hat. „Dafür habt ihr meine Hochachtung“, so der Geschäftsführer. Sein besonderer Blick geht zu Volvo – durch die Übernahme eines Autohauses in Großenhain habe er Zugang zu dieser schwedischen Marke erhalten. „Vorher hatte mich die Marke nicht sonderlich interessiert. Deshalb bin ich froh, jetzt in Oschatz Volvo in optimaler Form präsentieren zu können“, so Schmidt.

Eine Automarke mehr in Oschatz

Die Markenexpansion wird auch von Oberbürgermeister Andreas Kretschmar als positiv bewertet. „Das zweite Standbein macht ein Unternehmen sicherer. Ich freue mich, dass ich in regelmäßigen Abständen zur Unternehmenserweiterung eingeladen werden“, so Kretschmar, der auch die städtischen Gewerbesteuern im Blick hat.

Am Wochenende wird beim Autohaus Schmidt mit einem Volksfest weitergefeiert. Passend zur Marke Volvo wird am Sonnabend das Spiel Deutschland gegen Schweden gezeigt. Sowohl am Sonnabendnachmittag als auch Sonntagvor- und -nachmittag gibt es Programm.

Von Hagen Rösner