Oschatz. Es ist Sommerferien-Halbzeit – Zeit, wieder an die Schule zu denken. Das weiß auch Sachsens SPD und verschenkt einen Schülerkalender des Sächsischen Landtages, der Begriffe des politischen Alltags jugendgemäß erklärt. wird darin Woche für Woche parlamentarisches Fachchinesisch erläutert. Doch einige wesentliche Vokabeln fehlen im Terminplaner. Wir ergänzen mal eben:

Für den nicht im Parlament sitzenden Menschen eine Nahrungsreduzierung oder -umstellung, für andere das Entgelt ihrer geleisteten Arbeit. Das ist kurios – während Otto Normalverbraucher hofft, durch Diäten abzunehmen, legt der Abgeordnete dadurch zu – nämlich Geld auf dem Konto.

Im Kalender findet sich lediglich der Begriff der „Lobby“, als „einen Raum, in dem Abgeordnete, Mitglieder der Staatsregierung sowie andere Besucher persönliche Gespräche führen können.“ Wirklich schade, dass auf die Resultate dieser Gespräche im Kalender-ABC nicht näher eingegangen wird...

und

waren bis Redaktionsschluss des Kalenders am 28. April nicht vorgesehen. Sie sollten in einer Neuauflage in Gedenken an den verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl ergänzt werden.



Von Christian Kunze