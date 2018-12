Ganzig/Myamar

Ein weihnachtliches Kontrastprogramm erlebt derzeit Sophie Jähnigen aus Ganzig: Während hier Tannenbäume geschmückt werden und bei Gänsebraten und Stollen in warmen Stuben gefeiert wird, ist die junge Frau auf ihrer Reise um die Welt in Myanmar angekommen und pendelt dort zwischen alter Kultur, neuen Eindrücken und Erholung am Strand:

„Minkalabar“ begrüßt es mich in Myanmar (ehemals Burma). Ein Mann, mit rot eingefärbten Zähnen strahlt mich an. Ich bin angekommen im Land der unzähligen Pagoden (Tempel, in die man hineingehen kann). Hier tragen die Männer Röcke und die Sonnencreme (gelbe Paste, genannt Thanaka) ist ein modisches Highlight. Es herrscht Rechtsverkehr wie bei uns, jedoch das Lenkrad befindet sich verwirrenderweise in den meisten Autos ebenfalls auf der rechten Seite. Und als wäre das nicht kompliziert genug, kommt noch hinzu, dass scheinbar jeder Vorfahrt zu haben scheint und zwar immer, alle gleichzeitig. Dies gilt zudem nicht nur für den Straßenverkehr, sondern auch beim Anstehen. Wenn man sich also schön brav, wie gelernt, hinten in der Schlange anstellt, gehen die Burmesen nur verwundert lächelnd an einem vorbei. Wahrscheinlich fragen sie sich, worauf man wartet. Ja und mit der Zeit fragt man sich das auch selbst und tut es den Burmesen gleich: lächeln und nach vorn. Unerlässlich, vor allem wenn es dringend wird, an der Toilette.

Kein Grund zur Sorge: Viele Männer haben rote Zähne

Noch absonderlicher ist es, dass die Männer Blut zu spucken scheinen. Überall sieht man die roten Flecken in den staubigen Straßen und jeder zweite Mann hat sehr ungesund aussehende rote Zähne. Ich bin froh als sich aufklärt, dass nicht die halbe Bevölkerung unter einer seltsamen Krankheit leidet. Die rote Farbe kommt vom Kauen der sogenannten Betelnuss. Ein paar kleine Stücke der Nuss werden in das Betelblatt (Pfefferblatt) eingewickelt und anschließend mit flüssigem, gelöschtem Kalk bestrichen. Zur Geschmacksverbesserung gibt man noch Gewürze, Tabak und Süßungsmittel dazu. Als kleines Blätterpaket zusammengerollt, kaut man für eine Weile auf den Zutaten herum, ohne sie jedoch herunterzuschlucken. Dies hat eine berauschende Wirkung, was ich nur bestätigen kann, denn ich habe schon nach einer Minute einen Schwips. Problem dabei ist jedoch, dass die Zusammensetzung krebserregend ist und zu Zahnausfall führt. Dennoch scheint das Kauen eine Art Volkssport zu sein und man könnte fast denken, es herrscht ein inoffizieller Wettstreit, wer im Bus als Erster die leere 1-Literwasserflasche mit dem blutroten Endprodukt wieder voll gespuckt hat.

So ein bisschen skurril ist Myanmar also schon, zumindest auf den ersten Blick. Doch Myanmar ist auch das Land des Lächelns und der Gastfreundlichkeit. Es übertrifft dabei sogar noch Kolumbien, das bisher mein absoluter Favorit in dieser Kategorie war. Hier kann man sich wirklich nur Wohlfühlen und daher glaube ich es sofort, wenn Asienkenner behaupten, dass man hier noch das unverfälschte Asien findet. Meine Freundin Lisa, die mich aus der Heimat besucht, und ich fühlen uns daher mehr als einmal, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Während einer dreitägigen Wanderung zum Inle-See zum Beispiel schlafen wir in einem kleinen Dorf im Wohnzimmer einer Familie. Es ist ein einfaches Matratzenlager, doch sehr gemütlich. In der angrenzenden Küche prasselt ein offenes Feuer über dem unser super leckeres Abendbrot vorbereitet wird. Es gibt keinen Strom, kein WLAN.

Deutsche erleben authentisches Leben am Inle-See

Am Morgen wecken uns die Hühner und die ersten Sonnenstrahlen des Tages, die durch die Ritzen des Strohhauses fallen. Aber auch am Inle-See selbst können wir noch viel authentisches, traditionelles Leben bestaunen und den fast schon berühmten Einbein-Fischern bei der Arbeit zusehen.

Gäste erleben Adrenalin-Schub am Gokteik Viadukt

Das wohl bekanntestes Highlight Myanmars ist dann wohl die einstige Königsstadt Bagan. Auch wir wollen es uns nicht nehmen lassen und die Heißluftballons zum Sonnenaufgang über den unzähligen Pagoden aufsteigen sehen. Was für eine Traumkulisse. Doch das ist noch lange nicht alles. Ein weiteres Postkartenmotiv, gepaart mit einem kleinen Adrenalin-Schub, ist das Gokteik Viadukt. Die Brücke ist 700 Meter lang, über 100 Meter hoch und mittlerweile 118 Jahre alt. In Schrittgeschwindigkeit fährt der ebenfalls in die Jahre gekommene Zug über die Schlucht und kein Zugfahrgast lässt es sich nehmen, für den perfekten Schnappschuss seinen Kopf aus dem Fenster zu strecken. Auch wenn es längst viel höhere und längere Brücken gibt, so gilt das Viadukt noch immer als eine technische Meisterleistung. Zudem gilt die insgesamt siebenstündige Zugstrecke (Pyin U Lwin – Hsipaw) als eine der schönsten der Welt und das alles bei einem Fahrtpreis von 1,50 Euro (2. Klasse-Ticket; 3. Klasse-Ticket: 0,50 Cent). Wahnsinn.

Kristallklares Wasser und Ruhe am Traumstrand Ngapali-Beach

Etwas zur Ruhe kommen wir dann, an dem wohl bekanntesten Traumstrand Myanmar: Ngapali-Beach. Die Anfahrt dahin, zumindest mit dem Bus, ist jedoch erstmal ziemlich beschwerlich. Für eine Fahrtstrecke von gerademal 250km brauchen wir circa elf Stunden. Über die Bergkette Myanmars geht es in Serpentinen im nicht-klimatisierten Bus bergauf und bergab und wir werden ordentlich durchgeschüttelt. Doch es lohnt sich, denn am Ende entspannen wir vier Tage am perfekten Sandstrand, im kristallklaren Wasser. Zusätzlich gibt es kaum Touristen. Was will man mehr?!

Von Sophie Jähnigen