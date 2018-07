OSCHATZ

Am 16. Juli 1998 wurde der Neubau der Collm-Klinik eröffnet. Sabine Trudel, seit 2014 Geschäftsführerin, und Prokuristin Veronika Stein, seit 1993 bei der Collm-Klinik angestellt, berichten im OAZ-Interview über die damalige Zeit und geben einen Ausblick auf die Zukunft der Klinik.

Wie haben Sie beide die Vorbereitungszeit für den Neubau persönlich miterlebt? Welche Erinnerungen haben Sie noch an das alte Krankenhaus?

Stein: Eine direkte Außenwirkung habe ich damals nicht empfunden. Man hat zwar immer mal etwas gehört, es wurde aber nicht groß publik gemacht.

Trudel: Ich habe damals im Krankenhaus in Wermsdorf gearbeitet und wusste, dass es Gespräche für einen Neubau gab und auch darüber, dass die Orthopädie und die Innere Medizin einmal nach Oschatz ziehen sollen. Ich selbst hatte zu DDR Zeiten keine guten Erinnerungen an das alte Krankenhaus. Von den Besuchszeiten her kenne ich noch die alten Baracken. Die habe ich als sehr marode und unangenehm empfunden. Das Krankenhaus selbst hatte für mich ein Gefühl von Enge und des Abgewohnten. Und wenn ich noch an die Geburtsstation unterm Dach der alten Poliklinik denke – baulich gesehen habe ich da keine guten Erinnerungen. In den OP musste man in das Hauptgebäude über die Straße gebracht werden. Im Hauptgebäude erinnere ich mich noch an ein 6-Bettzimmer. So war das eben damals.

Das erklärt dann auch, warum ein Neubau notwendig war?

Trudel: Ja, ganz sicher, denn vieles war einfach abgewohnt, dezentral und technisch verbraucht. Mit Hochachtung darf man dafür aber über die sehr gute Medizin und Pflege sprechen.

Stein: Als mein Sohn 1979 geboren wurde, da lag ich noch über die Straße in dem Altbau, der heute nicht mehr steht. 1983 kam mein zweiter Sohn, das war aber bereits in dem neuen Gebäude gegenüber, was auch nicht mehr zur Klinik gehört. Heute befindet sich darin eine Förderschule.

Trudel: Ein kompakter und gut durchdachter Neubau bietet moderne Strukturen, auch 1- bis 3-Bettzimmer mit eigenem Bad. Wenn man sich an die Ausstattung erinnert – eine einzige Toilette für die gesamte Station – dann war das auch hygienisch fragwürdig. Das Gesundheitswesen war bis zur Wende, genau wie die Industrie, einfach marode. Das hat den Anstoß gegeben, nach der Wende über den Zustand des Gesundheitswesens in unserem Landkreis zu sprechen und um einen Neubau für Oschatz zu kämpfen.

Stein: Das Krankenhaus entsprach nicht den Standards in der neuen Bundesrepublik. Wir hatten 6- bis 8-Bett-Zimmer. Ganz oben unterm Dach war eine chirurgische Station. Für Männer und Frauen gab es nur einen Waschraum. In den 80ern war ich wegen eines Bänderrisses hier und schleppte mich mit Krücken und OP-Hemd 5 Uhr früh über den Flur, um mich in Ruhe waschen zu können. Wenn sich da nichts getan hätte, hätten wir das Krankenhaus schließen müssen. Wo heute die Geschäftsführung sitzt, war damals die Infektionsstation. Da durfte früher keiner so ohne weiteres rein.

Trudel: (lacht) Nun, heute steht meine Tür dagegen immer offen.

Was war ihr erster Eindruck vom fertigen Neubau?

Trudel: Hell und freundlich und der Eingangsbereich war sehr beeindruckend.

Stein: Einfach schön, ein wirklich erhebendes Erlebnis. Auch was die sternförmige Architektur betraf.

Trudel: Ich kann nur sagen, dass ausgesprochen hochwertig gebaut wurde. Zum Beispiel der Fußboden. Der Belag aus Kautschuk konnte aufbereitet werden und hält bis heute. Was hier verbaut wurde, zeichnet sich durch Langlebigkeit aus. Und man darf nicht versäumen zu erwähnen, dass alles auch hervorragend gepflegt und behandelt wurde.

Für den Neubau flossen Fördermittel in Höhe von 94 Millionen D-Mark, was selbst heute noch eine enorme Summe ist. Wie konnte so viel bereitgestellt werden?

Stein: Das war wirklich eine extrem hohe Summe. Als wir 1998 hier eingezogen sind, hatten wir deshalb auch Technik, die sich andere nur wünschen konnten. Die gesamte Medizintechnik war neu. Wir hatten unter anderem einen CT, auch im OP-Bereich stand nicht ein einziges altes Gerät.

Trudel: Nach der Wende wurden einfach sehr viel finanzielle Mittel gegen den Verfall in den neuen Bundesländern bereit gestellt und das war auch gut so. Dazu hat sich aber zwischenzeitlich sehr viel verändert. Das Gesundheitswesen richtet sich neu aus, verursacht durch den rasanten medizinischen Fortschritt, die demografischen Entwicklungen und dem neuen priorisierten Blick auf die Wirtschaftlichkeit aller Partner im Gesundheitswesen. Die Zuteilung staatlicher Fördermittel, die aufgespart werden können gibt es noch, jedoch müssen Kliniken den größten Teil ihrer Investitionen selbst erwirtschaften.

Was hat sich in diesen 20 Jahren alles im Neubau getan?

Trudel: Wir haben in den letzten vier Jahren auf Strukturänderungen reagiert und den Patientenservice weiter verbessert. Dies betraf baulich unsere Radiologie und die Notaufnahme, letztere wurde komplett umgebaut. Wir haben Wartebereiche verbessert, die Patientenüberwachungen modernisiert und Werterhaltung der Fußböden und verschiedener Bereiche betrieben. Im OP-Bereich einiges neu strukturiert, Ambulanzen umgebaut und zentralisiert und damit Freiräume geschaffen zur Vermietung an das MVZ Diagnostik und Therapie, welches heute ein MRT und Sonographie vorhält. Wir haben aufwendige technische Sicherheitsvorkehrungen in der gesamten Klinik getroffen. Und unsere Bettenaufbereitung wurde umgebaut. Die Struktur und Funktionalität des Baus ist heute immer noch gut. Kurze Wege sind unser besonderer Vorteil.

Nachdem wir jetzt so viel über die Vergangenheit gesprochen haben, lassen Sie noch einen Blick in die Zukunft werfen. Was ist für die kommende Zeit geplant?

Trudel: Wir müssen nun nach und nach Stationen modernisieren. Wir investieren im großen Umfang in die IT, die Medizintechnik für umfangreiche Diagnostik und die Patientensicherheit. Auch in die Betriebssicherheit, dazu gehören Heiz- und Wasseranlagen, Sauerstoff- und Stromversorgung. Für den Hubschrauberlandeplatz gilt es immer, Standards anzupassen. Ein weiteres große Umbauprojekt steht an: Wir wollen unseren ehemaligen Kreissaalbereich in einen ambulanten operativen Bereich umgestalten.

Stein: So soll ein ambulantes Zentrum entstehen, zur Optimierung der Abläufe und auch damit, dass unsere Patienten kürzere Wege und Wartezeiten haben.

Werden Sie das Jubiläum intern feiern?

Trudel: Wir hatten bereits ein kleines Sommerfest. Im Zuge des Jubiläums haben wir für dieses Jahr aber einen Tag der offenen Tür im Oktober geplant.

Von Christian Neffe