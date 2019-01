Oschatz/Warnemünde

Eine Kaltfront brachte zum Jahreswechsel 1978/79 das öffentliche Leben in der damaligen DDR und auch in der Collm-Region zum Erliegen. Bei vielen Einwohnern von Oschatz sind die Ereignisse vor 40 Jahren noch in Erinnerung. So auch bei Götz Richter, der den Jahreswechsel damals mit seiner Frau Ulrike und Sohn Falk im Hotel Neptun in Warnemünde erlebte.

Es wurde immer kälter

Von einem der oberen Stockwerke des Hotels hatten die Richters einen guten Überblick über das Geschehen. „Wir sahen zwar wegen des Schneesturms nicht viel, hörten es aber durchs geschlossene Fenster. Aus dem warmen Zimmer beobachteten wir, wie es immer kälter wurde“, erinnert sich der heute 71-Jährige. Die Minustemperaturen ließen ein Wasserrohr im Hotel einfrieren. Beim Auftauen passierte dann ein Malheur, das Rohr platzte. „Die ganze Prachttreppe im Foyer wurde überspült.“ Mit Elektrizität wurde das Hotel trotz der extremen Wetterbedingungen versorgt, ein eigenes Notstromaggregat lieferte die Energie.

Volvo von Heinz Quermann machte schlapp

Für den Weg zur Silvesterfeier im Hotelrestaurant mussten die Richters die Feuertreppe nehmen, denn der Fahrstuhl war aus Sicherheitsgründen stillgelegt worden. Bei der Feier war auch der bekannte DDR-Fernsehunterhalter Heinz Quermann (2003 gestorben) dabei. Mit dem Fernsehstar hatte Götz Richter am Abreisetag dann noch eine indirekte Begegnung. Um die eisgekühlte Batterie seines Polski Fiat wieder in Schwung zu bringen, hatte der Oschatzer sein Auto mit bloßen Händen vom Schnee befreit, den Energiespender ausgebaut und im Hotelzimmer vorgewärmt. Das hatte Quermann offensichtlich versäumt. „Ich war richtig stolz: Mein Auto sprang an, aber der Volvo von Heinz Quermann musste von einem Traktor angeschleppt werden“, erinnert sich Götz Richter.

Abenteuerliche Rückfahrt

Dennoch gestaltete sich die zwölf Stunden lange Rückfahrt nach Oschatz (Hinfahrt fünf Stunden) abenteuerlich. Beim Überholen eines Lasters auf glatter Straße kam der Polski Fiat ins Schlingern und streifte den Laster. Dabei wurde an einer Hintertür die Türklinke abgerissen. Die Richters waren froh, als sie endlich die Autobahnabfahrt Mutzschen erreicht hatten. „In Richtung Wermsdorf war nur eine schmale Fahrtrasse zwischen hohen Schneebergen“, beschreibt der 71-Jährige die Situation. Dann endlich passierten sie das Ortsschild von Oschatz. Alles war gut: „Mein Schwager hatte unsere Wohnung schon vorgeheizt – und wir waren alle unversehrt“, denkt Götz Richter an diesen Augenblick zurück.

Meschen aus der Collm-Region können sich sicherlich noch gut an den Wintereinbruch zum Jahreswechsel 1978/1979 erinnern und es schlummern noch Fotos in den Familienalben. Schicken Sie uns ihre Erinnerungen unter oschatz.redaktion@lvz.de oder rufen Sie an unter Tel. 03435/976815.

Von frank hörügel