Trotz Landschafts- und Naturschutz ist es einmal im Jahr möglich, in der Dahlener Heide eine Motorsport-Veranstaltung auszutragen. Das Zeitfenster ist eng, um die Vögel nicht bei der Brut zu stören und die Landwirte nicht um ihren Ertrag zu bringen. Am 26. März werden rund 350 Aktive an den Start gehen. Am Abend zuvor findet der Prolog statt.