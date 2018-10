Oschatz

„Celebration – die Party... wir feiern“ Und einen Grund haben die Mitglieder des Oschatzer Turnvereins in diesem Jahr auf jeden Fall, um zu feiern: Immerhin findet das mittlerweile 30. Weihnachtsturnen statt. Zu sehen ist die große Show am 14. und 15. Dezember an jeweils drei Terminen: Freitag um 19 Uhr, Samstag um 16 Uhr sowie 19.30 Uhr. „Dabei dreht sich alles rund um Feiern und Party. Wir machen eine Poolparty, eine Sommerparty, eine Jugendparty und und und. Schon die Eröffnungsparty wird mit einer großen Torte sicher ein Hingucker. Es gibt für die Besucher viel zu sehen“, verspricht Emily Griehl, die zusammen mit Marion und Tina Weidemann für die Choreographien verantwortlich ist. „Jede Party hat eine Überraschung. Und unsere natürlich auch! Was das ist, wird jetzt natürlich noch nicht verraten. Aber es werden auch einige bekannte Gesichter bei der Show dabei sein.“ Die Planungen für den großen Auftritt laufen bereits seit den Sommerferien auf Hochtouren. Intensiv geprobt wird seit Beginn der Herbstferien. „Von Montag bis Freitag ist die Halle immer belegt. Hier trainieren zehn Kindergruppen und natürlich auch die Frauengruppen.“ Die ersten Requisiten liegen bereit, andere werden von den Vätern und Großvätern hergestellt, die Stoffe für die Kostüme sind bestellt und die Mütter und Großmütter stehen in den Startlöchern, um die Kostüme für die Turner und Turnerinnen zu fertigen.

Der Kartenverkauft startet am 1. November in der Turnhalle Grundschule „Collmblick“ oder bei Sport Hanel.

Von Kristin Engel