Oschatz

Menschen mit Freude am Vorlesen sucht Katja Dorschel dringend. Die Oschatzerin initiierte auch in diesem Jahr wieder die Aktion „Leseadventskalender“ auf dem Oschatzer Neumarkt. Gesucht werden dafür Menschen, die allabendlich vom 1. bis 23. Dezember um 17 Uhr eine kurze Geschichte vorlesen – und damit andere erfreuen. Ort des Geschehens ist die mit Licht, Stroh, Stuhl und Kissen ausgestattete Lesehütte.

Geringe Beteiligung

Die Vorleser werden gebeten, einen Text auszusuchen, der für Kinder ab der Vorschule geeignet ist und nach Möglichkeit einen Bezug zu Weihnachten aufweist. Er sollte zudem nicht länger als zehn Minuten Vorlesezeit in Anspruch nehmen. „Bisher haben sich leider erst wenige Interessenten gemeldet“, sagt Katja Dorschel. Ihr liegt jedoch sehr viel daran, die Aktion auch in diesem Jahr durchzuführen und fortzusetzen. Finden sich nicht genügend Leser, sehe sie sich genötigt, den Leseadventskalender in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Aufgrund der bisher nur wenigen Rückmeldungen sei aus möglich, dass eine Person mehr als einmal liest. Für die weitere Planung bittet Katja Dorschel Interessierte, sich bis Freitag, 16. November zu melden oder in die Liste einzutragen. Diese ist im Internet unter https://doodle.com/poll/5ykkt2856uxysx6c einsehbar. Neben Namen und Telefonnummer des Lesers sollte dort der Name der Geschichte eingetragen werden, um Dopplungen zu vermeiden.

Einstimmen auf Weihnachten

Leseadventskalender wurde von Katja Dorschel vor einigen Jahren ins Leben gerufen, um in der besinnlichen und doch immer wieder so hektischen Adventszeit kleine Momente der Besinnung und des Innehaltens zu schaffen. Mit einem kleinen Beitrag kann dabei jeder Interessierte mit bewirken, dass insgesamt etwas großes entsteht, das anderen eine Freude macht. Die kleinen Geschichten sollen, analog zum bekannten Brauch des Adventskalenders, auf das Weihnachtsfest einstimmen und außerdem die Freude am Vorlesen und zuhören fördern.

Weitere Informationen bei Katja Dorschel, Telefon: 03435/9874603 oder per E-Mail unter katja.dorschel@gmx.de

Von Christian Kunze