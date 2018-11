Dahlen

Sabine Grundmann ist bekannt in der Klasse 1 a in Dahlen. Der Leiterin der Stadtbibliothek sind die meisten Kinder schon begegnet – als Besucher der Einrichtung, wo sie mit ihren Eltern in den Regalen nach Lesestoff für das Kinderzimmer stöbern. Am Freitag jedoch kam „die Bücherfrau“ zu den Grundschülern ins Klassenzimmer. Anlass war der bundesweite Vorlesetag.

Dafür hatte Sabine Grundmann eine spannende Geschichte im Gepäck und – als Überraschung – für die Mädchen und Jungen Erstleserpakete als Geschenk. So erhielt jeder von ihnen das Buch „Die Schule der magischen Tiere“ zum Nachlesen für daheim. Und das klappt offenbar schon ganz gut. „Wir haben ganz viele Kinder, die schon viel mehr lesen können“, sagte Lehrerin Silke Reinhardt. Etliche der Erstklässler könnten schon weit mehr als die bisher gelernten Buchstaben entziffern. „Die Kinder haben viel Freude am Lesen“, fügte sie hinzu. Gäste am Vorlesetag waren auch einige Eltern und sogar jüngere Geschwister, außerdem bekam die 1 a Besuch von Viertklässlern aus der Dahlener Grundschule, die den Kleineren ihrerseits Geschichten vorlasen.

Unterstützt wird der Vorlesetag von Prominenten und zahlreichen Ehrenamtlichen, die am Freitag in Schulen, Bibliotheken und Kindereinrichtungen aus Geschichten- und Märchenbüchern lasen. Ziel der von der Stiftung Lesen und weiteren Partnern ins Leben gerufenen Initiative ist es, den Kindern Lust auf Bücher zu machen und Spaß am Lesen zu vermitteln. Die Stadtbibliothek Dahlen beteiligt sich seit Jahren an der Aktion und pflegt auch darüber hinaus den Kontakt in Einrichtungen, um Kinder möglichst frühzeitig für Bücher zu begeistern. „Es gibt dafür wirklich schöne und für jedes Alter passende Literatur“, sagte Sabine Grundmann.

Von Jana Brechln