Mügeln

„Aufpassen, liebe Tierfreunde! Irgendjemand scheint unseren Vierbeinern weh tun zu wollen!“, mit diesem Worten überschreibt eine 22-jährige Mügelnerin eine Warnung, die sie ins Internet gestellt hat.

Weil ihr Foto dort schon oft – in 18 Stunden über 450-mal – geteilt wurde, möchte sie ihren Namen in der Zeitung lieber nicht lesen. Aber warnen. Doch wovor? Am Donnerstagabend war sie zusammen mit ihrer französischen Bulldogge unterwegs. Am Schulgelände der Mügelner Goetheschule stieß sie im Gras zwischen Mülleimer und Gebüsch auf etwas Verdächtiges.

In der Nähe der Mügelner Goetheschule wurden diese Tierköder gespickt mit Klingen gesichtet. Quelle: privat

Klingen in Wurststücken versteckt

„Ich musste selbst erst einmal die Taschenlampe anmachen, um zu sehen, was das ist. Zum Glück hat sich meine Bulldogge nicht dafür interessiert.“ Im Gras fand sie, fein zerteilt, eine ganze Wiener. Genauer besehen, zeigte sich, dass in der Wurst die Abbruchklingen eines Cuttermessers gespickt waren. Offensichtlich mit dem Ziel, Tiere, die das angebotene Futter fressen, zu verletzen.

„Ich habe nicht die Polizei gerufen. Ich war erst einmal geschockt und habe alles im Mülleimer entsorgt“, sagt sie. Damit dennoch Nachforschungen stattfinden, möchte sie sich nun an das Mügelner Ordnungsamt wenden.

Tierquäler droht empfindliche Strafe

Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich selbst einmal in diese Situation komme? Das Auslegen von Ködern ist eine Straftat, die empfindlich bestraft wird. Nach Paragraf 1 des Tierschutzgesetzes darf niemand „einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.“ Wer dagegen verstößt, muss mit einer Freiheitsstrafe oder Geldbuße rechnen.

Daher ist es legitim, in einem solchen Fall die Polizei zu informieren. Diese kann dann erst ermitteln, gegebenenfalls den Tatort sichten, die Köder einsammeln und mögliche Zeugen befragen. Daneben gilt es natürlich, die Köder unschädlich zu machen. Tierschützer empfehlen zudem, Vorfälle öffentlich zu machen. Das warnt andere Tierbesitzer, aber auch den Rest der Bürger.

Von Manuel Niemann