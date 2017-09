Vorsicht, wenn die Wermsdorfer Karpfen schreien: Neptun ist am größten!

Oschatz. Ein rabenschwarzer Tag für die Aktienbesitzer in der Region Oschatz: Als in unserer Donnerstag-Ausgabe erstmals enthüllt wurde, dass in einem Oschatzer Garten eine Falle auf den Dachs wartet, rauschte der gleichnamige Aktienindex gnadenlos in den Keller. Logisch: Denn wenn der Dachs erst einmal in einem dunklen Verlies hinter Schloss und Riegel sitzt, geht es automatisch auch mit dem Aktienindex bergab. Doch Strafe muss sein. Warum wühlt das blöde Tier auch mitten in Oschatz nach fetten Würmern und macht dabei den Rasen kaputt? Waren dem Dax – diese Kurzschreibweise hat sich unter Börsianern eingebürgert – Schampus und Kaviar auf dem Parkett der Frankfurter Börse nicht mehr gut genug? Wir werden es wohl nie erfahren. Denn egal, wie tief der Dax-Dachs auch fallen mag – er redet nicht darüber.

Für ihre Schweigsamkeit sind auch die Tiere bekannt, die beim alljährlichen Fischerfest am Horstsee im Rampenlicht stehen. Richtig: Vom Karpfen ist die Rede. Auf den fällt in diesem Jahr ein umheimlicher Verdacht. Könnte es sein, dass religiöse Fanatiker einige Karpfen in geheimen Unterwasser-Camps als Selbstmordattentäter ausgebildet haben? Restlos ausschließen kann das niemand. Doch keine Angst: Die Veranstalter des Fischerfestes haben mit einem Antiterrorkonzept vorgesorgt. Neben mobilen Barrieren an den Zufahrtsstraßen sollen als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme an die Festbesucher vor dem Betreten der Flaniermeile Merkblätter verteilt werden: Wie kann ich einen normalen von einem Killer-Karpfen unterscheiden? Normale Karpfen sind stumm, Killer-Karpfen schreien

Von Frank Hörügel