Oschatz. Hans-Günter Sirrenberg ist der neue Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Oschatz-Liebschützberg. Der 65-jährige Sirrenberg wurde am Donnerstagabend als Nachfolger von Holger Mucke (38) gewählt.

Mucke hatte nach sechs Jahren als Vorsitzender des Stadtverbandes nicht noch einmal für diese Funktion kandidiert. „Für mich ist das einfach ein zeitliches Problem, deshalb trete ich in die dritte Reihe zurück“, nannte der Oschatzer den Grund. Seine Aufgaben als Mitarbeiter und ehrenamtlicher Vorsitzender im Riesaer Verein Sprungbrett beanspruchten ihn so stark, dass er kürzer treten müsse. Mucke ist nun als Mitgliederbeauftragter im Stadtverband tätig, bleibt Stadtrat in Oschatz und stellvertretender CDU-Kreisvorsitzender.

Sein Nachfolger Hans-Günter-Sirrenberg war nach eigenen Angaben von mehreren Parteifreunden gefragt worden, ob er die Führung des CDU-Stadtverbandes übernehmen wolle. „Nach einer Bedenkzeit habe ich zugesagt“, so der Oschatzer. Drei Ziele hat er sich gesteckt: Die CDU-Basis solle stärkeren Einfluss auf ihren Landtagsabgeordneten Frank Kupfer und Bundestagsabgeordneten Marian Wendt nehmen. „Die Mandatsträger sollen das umsetzen, was die Basis will.“ Künftig solle darauf geachtet werden, dass Fördermittel zwischen den nordsächsischen Städten gerecht verteilt würden und Oschatz nicht zu kurze komme. Und der Stadtverband wolle mehr Informationsveranstaltungen als bisher anbieten.

Der CDU-Stadtverband Oschatz-Liebschützberg hat nach Angaben von Holger Mucke knapp 50 Mitglieder.

Von frank hörügel