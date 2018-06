Schweta

Der Trägerverein der staatlich anerkannten evangelischen Grundschule „Apfelbaum“ in Schweta hat in der vergangenen Woche seine Mitgliederversammlung durchgeführt. Dabei wurde der Vorstand für das Schuljahr 2016/17 entlastet, nachdem die Abrechnung für diesen Zeitraum vorgestellt worden war und die Kassenprüfer ihren Bericht dazu vorgetragen hatten.

Vorstand bestätigt

„Anschließend hat der Vorstand den Haushaltsplan für das Schuljahr 2018/19 vorgestellt“, erläutert Stefanie Schwaiger, 1. Vorsitzende des Trägervereines. Der Plan sei durch die Mitglieder beschlossen worden. Außerdem habe in diesem Jahr wieder die Neuwahl des Vorstandes auf der Tagesordnung gestanden. „Der alte Vorstand hat sich noch einmal zur Wahl gestellt und das Vertrauen der Mitglieder bekommen“, teilte Stefanie Schwaiger mit. Neben der langjährigen Vorsitzenden gehören Cordula Schilke als 2. Vorsitzende, Dominik Hirt als Schriftführer, Ramona Pfennig als Personalvorstand und Carla Johst als Rechnungsführerin diesem Gremium an.

Schüler bereiten Theater vor

Nicht nur im Verein, auch in der Schule selbst herrscht in den letzten Tagen vor den Sommerferien Betriebsamkeit, denn die Viertklässler bereiten als junge Schauspieler gerade ein Theaterstück vor, das noch in dieser Woche öffentlich aufgeführt werden soll. Doch auch die Grundschüler der jüngeren Klassen sind daran beteiligt, bauen Kulissen, nähen Kostüme und machen sich an die Gestaltung von Eintrittskarten und Plakaten. Außerdem sind die Mädchen und Jungen für die Technik während der Aufführung verantwortlich.

Geschrieben haben das Stück die Pädagogen der Schule. Worum es genau geht, wird am Donnerstag verraten, wenn jeweils ab 9.30 Uhr und ab 19.30 Uhr zu den Aufführungen in die Turnhalle der Schule eingeladen wird. Ebenfalls am Donnerstag findet der Abschlussgottesdienst zum Schuljahresende in der Schwetaer Kirche statt. Beginn ist um 17 Uhr.

Von lvz