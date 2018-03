Wälder in Nordsachsen dürfen wieder betreten werden

Nordsachsen. Das Betreten der nordsächsischen Waldgebiete ist ab 17./18. März wieder möglich. Die nach dem Sturmtief „Friederike“ von Landrat Kai Emanuel (parteilos) am 22. Januar per Notbekanntmachung angeordnete „Allgemeinverfügung zur Sperrung des Waldes auf Grund extremer Gefahren durch Windwurf und -bruch“ ist an diesem Freitag vom Landrat widerrufen worden, teilte das Landratsamt mit.

Darin heißt es: „Der Widerruf ist erforderlich, da die tatsächlichen Voraussetzungen, die zum Erlass der Allgemeinverfügung vom 22.01.2018 führten, im Wesentlichen nicht mehr vorliegen. Insbesondere ist die Betretbarkeit der Wege in den Waldgebieten des Landkreises Nordsachsen wieder gegeben. Das Gefahrenpotenzial entspricht entlang der Wege wieder dem allgemeinen Niveau waldtypischer Gefahren. Insofern gewinnt die Möglichkeit zur Erholung im Wald ein stärkeres Gewicht. Das Betreten des Waldes erfolgt auf eigene Gefahr.“

Das Sturmtief „Friederike“ hatte erhebliche Schäden in den Wäldern Nordsachsens angerichtet. Für Spaziergänger bestand die Gefahr herabstürzender Äste. Außerdem drohten auch nach dem Sturm entwurzelte Bäume umzukippen.

Von LVZ