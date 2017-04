Collm-Region. Noch vor der offiziellen Auftaktveranstaltung mit dem Staatsminister für Umwelt und Landwirtschaft Thomas Schmidt am 29. April in Leupoldishain finden in unserer Region die ersten Frühjahrsspaziergänge statt. Auftakt bildet die „Historisch pflanzliche Wanderung durchs Jahnatal rund um Hof“ am Sonnabend, dem 22. April. Heike Pinkert vom Heimatverein Hof wird ab 13 Uhr Interessenten durch Schloss, Park und Kirche führen.

Am gleichen Tag findet in Leisnig eine Wanderung durch den Kommunalwald am Eichberg statt. Treffpunkt zu dieser fünf Kilometer langen Exkursion mit dem Revierförster ist 10 Uhr am Containerplatz Anton-Günther-Straße. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wie bei dieser Veranstaltung ist auch am 6. Mai in Wermsdorf der Sachsenforst der Ausrichter eines Spazierganges. Treffpunkt zur Vogelstimmenwanderung am Kirchenteich ist 6 Uhr am Parkplatz nahe dem Teich.

Die Stadtverwaltung Dahlen lädt am Sonnabend, dem 20. Mai, zur Rundwanderungen mit forstwirtschaftlichen Erläuterungen ein. Ausgangspunkt ist 13 Uhr die Tourist-Information in Schmannewitz. Auch für diese Sechs-Kilometer-Tour ist keine Anmeldung erforderlich. Anders liegt der Fall bei der geführten Wanderung von Schildau über Frauwalde nach Schmannewitz. Sie wird am 31. Mai vom Allgemeinen Leipziger Wanderverein durchgeführt. Anmeldungen sind unter vorstand@leipzigwandert.de möglich.

Einige Wanderungen werden auch im Nachbarkreis Meißen angeboten. Dazu gehört ein Wandertag auf dem Heidepfad unter dem Motto „Frühling zieht in die Gohrischheide ein“ am 29. April. Die fünf Kilometer lange Tour durch das frühere militärische Sperrgebiet beginnt 9.30 Uhr auf dem an der Straße zwischen Lichtensee und Nieska gelegenen Wanderparkplatz. Am Pfad gibt es einen Aussichtsturm, vom dem aus die Besucher freien Blick auf das frühere Flugfeld des Militärgeländes, heute Heide pur, haben. Der Haltepunkt Zabeltitz ist am 1. Mai, 9 Uhr Treffpunkt für eine Frühlingswanderung durch das Naturschutzgebiet Röderaue. Interessenten sollten sich unter zabeltitz@stadt.grossenhain anmelden.

Der Verein pro Natura Elbe-Röder richtet zwei Frühlingsspaziergänge aus. Vogelstimmen und botanische Besonderheiten stehen am 7. Mai, ab 8 Uhr im Mittelpunkt. Ziel ist der Seußlitzer Grund, Treffpunkt das Schloss des Weindorfes. Am 13. Mai lädt der Verein zur naturkundlichen Wanderung im Stadtpark Riesa ein. Sie beginnt 8 Uhr am Rathausplatz, an der Freitreppe zum Stadtpark.

