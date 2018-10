Schmannewitz

Herrliches Herbstwetter lädt an diesem Wochenende zum Wandern durch die Dahlener Heide ein. Vor einer Woche haben knapp 50 Wanderfreunde schon einmal einen Testlauf auf einer empfehlenswerten Strecke unternommen. Sie nahmen das Angebot der Stadt Dahlen und des Touristischen Informations- und Begegnungszentrums Schmannewitz an und trafen sich am Schmannewitzer Waldbad. Neben Patienten der Kurklinik nahmen auch Besucher aus Leisnig, Wurzen und der Nachbargemeinde Cavertitz an dieser Wanderung teil.

Zeit vergeht wie im Flug

Als Wanderer bewältigt man die rund vier Kilometer lange Strecke nach Dahlen, die an den Sieben Zwergen, Gras-, Mühl- und Pumpenteich entlang führt, mit Sicherheit schneller als in zweieinhalb Stunden. Wenn man jedoch fachkundig geführt wird, vergeht die Zeit wie im Flug. Frank Jahn erläuterte Landschaftsbilder und Geschichte. Forstmitarbeiter Martin Fleischmann aus dem Revier Taura und sein ehemaliger Leipziger Kollege Manfred Reichertz steuerten ihre Kenntnisse zu den Baumarten am Wegesrand und der heimischen Fauna bei. Sie zeigten den Teilnehmern der Wanderung auch, wo der Borkenkäfer lebt und welche Folgen sein massenhaftes Auftreten hat.

Da die Strecke wieder am Schmannewitzer Waldbad endete, bot sich den Gästen die Möglichkeit, dort im Anschluss Kaffee zu trinken und den Sonnenschein zu genießen.

Von Axel Kaminski