oschatz

Lärmempfindliche Einwohner von Oschatz müssen noch reichlich eine Woche mit Störungen ihrer Nachtruhe rechnen. Die lautstarken Arbeiten an den Bahngleisen (Strecke Leipzig-Dresden) sollen bis zum Freitag nächster Woche, dem 27. April, beendet sein. Das teilte am Mittwoch das Regionalbüro Sachsen der Deutschen Bahn (DB) auf OAZ-Anfrage mit. Begonnen wurde mit den Arbeiten am 8. April.

Schwellen sind 20 Jahre alt

Nach Angaben des Unternehmens müssen die Gleise und Weichen durch die DB Netz AG regelmäßig instandgesetzt werden. Zwischen Oschatz und Dahlen werden auf einem Streckenabschnitt von fünf Kilometer Länge Gleise erneuert. Das heißt konkret: Schwellen werden ausgetauscht und das Schotterbett gereinigt. „Die auszutauschenden Schwellen sind über 20 Jahre alt und erneuerungsbedürftig“, nennt Bahnsprecher Holger Auferkamp den Grund. Im Mai 1998 – also genau vor 20 Jahren – konnten Züge den Streckenabschnitt Wurzen-Riesa mit damals nagelneuen Gleisen erstmals mit Geschwindigkeiten bis zu 200 Kilometer pro Stunde befahren.

Schallpegel höher als bei Baumaschinen

Damit auch während der Baumaßnahme Personen- und Güterzüge auf diesem Streckenabschnitt rollen könnten, müsse nachts gearbeitet werden. Um die Gleisbauarbeiter vor den Gefahren durch vorbei fahrende Züge warnen und schützen zu können, setzt die DB Netz AG lautstarke Warnhupen – sogenannte Rottenwarnanlagen – entlang der Baustrecke ein.

Könnten die nicht wenigstens nachts etwas leiser gestellt werden? Diese Frage beantwortet Holger Auferkamp mit einem klaren Nein. „Die automatische Warnanlage muss dabei für alle Arbeitenden gut wahrnehmbar sein, deshalb liegt der Schallpegel über dem der eingesetzten Baumaschinen“, erklärt der Bahnsprecher.

Von frank hörügel