Warten im ICE bei Großböhla oder: Jede Menge Zeit, die für anderes fehlt

Region Oschatz.



In sechs Stunden kann man, entsprechende Kenntnisse vorausgesetzt, die fünf hochschwangeren Frauen an Bord des ICE von ihren Babys entbinden.

In sechs Stunden kann man, sofern man höhentauglich ist, in Merkwitz eine neue Sirene installieren und die alte abschalten. Wenn man sich ranhält, schafft man sogar zwei – fragen Sie Marcel Schmidt und Danny Kaschel.

In sechs Stunden kann man das Loch für den Teich hinterm Haus buddeln – es muss nicht so ein großer wie im Mannschatzer Spreewaldidyll sein – aber Tipps geben Birgit und Heiko Spänich gern.

In sechs Stunden kann man keine Sonderausstellung zum Oschatzer Ulanenregiment im Stadt- und Waagenmuseum aufbauen. Aber man kann eine noch fehlende Lanze für die Schau als Exponat ordern – fragen Sie Jens Graul, Dana Bach und Manfred Schollmeyer.

In sechs Stunden kann man, mit einem guten Plan, Sparkassenterminals in die Luft sprengen. Fragen Sie nicht die Olsenbande, sondern jene, die es am Wochenende in der Nossener Straße taten – vorausgesetzt, Sie finden die Täter.

In sechs Stunden kann man keinen komplettten Radweg an der S 31 von Neusornzig bis Mügeln bauen. Aber man kann in dieser Zeit endlich damit anfangen. Dann wäre ein Stück schon fertig und keiner müsste – nur weil jetzt Wahlkampf ist – auf das fahrende Rad, die Forderung nach diesem Weg, aufspringen.



Von Christian Kunze