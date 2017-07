Wasser-Schilder verschwinden vor Oschatzer Postmeilensäule

Oschatz. Das ging schnell: In den Morgenstunden des Donnerstags waren zwei Mitarbeiter des Trinkwasserversorgers Oewa an der Postmeilensäule unweit der Brüderstraße gegenüber dem Busbahnhof zu Gange. Sie entfernten die Hinweisschilder auf die unterirdischen Absperr-Armaturen für das Trinkwasser aus dem Beet vor der Säule und setzten sie nur wenige Meter entfernt wieder in die Erde ein.

Oewa reagiert auf Anregung eines OAZ-Lesers

Das Unternehmen reagiert damit auf eine Anregung des Oschatzer OAZ-Lesers Jürgen Albrecht. Er hatte darauf hingewiesen, das die Hinweisschilder sowie ein großer grauer Elektro-Schaltkasten den schönen Anblick der Postmeilensäule an der Bundesstraße 6 trüben. Albrecht hatte angeregt, die beiden störenden Elemente versetzen zu lassen. Oewa-Gruppenleiter Roland Hammer erklärte auf Nachfrage, dass die Hinweistafeln an anderer Stelle errichtet werden können.

Genau das ist nun geschehen. Die knapp einen Meter tief in der Erde vergrabenen Pfähle, an denen die Schilder montiert sind, haben neue Fundamente bekommen – in einem Blumenbeet rechts neben der Postmeilensäule. Im Falle des Stromkastens wird sich Jürgen Albrecht jedoch an den Anblick gewöhnen müssen. Hier tut sich auf absehbare Zeit nichts. Ihn zu versetzen sei mit einem riesigen Aufwand und unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden, so die Stadt.

Von Christian Kunze