oschatz/Gröppendorf

Die beiden männlichen Wasserleichen, die am 12. November aus der Döllnitz in Oschatz und am 15. November aus dem Dorfteich Gröppendorf (bei Wermsdorf) gezogen wurden, sind keine Opfer von Straftaten. Das sagte am Freitag Polizeisprecherin Maria-Katharina Geyer auf Anfrage. Nähere Informationen zu den beiden Todesfällen – ob es sich um Suizide oder Unfälle handelt – wollte sie nicht mitteilen.

Ein vermisster Mann wurde leblos im Dorfteich Gröppendorf aufgefunden Quelle: Axel Kaminski

Am 12. November hatten Passanten in Oschatz auf dem Gelände des O-Schatz-Parkes an der Brücke über die Döllnitz eine leblose Person im Wasser entdeckt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um einen 62-jährigen Mann aus Oschatz.

Ein weiterer Toter musste drei Tage später, am 15. November, aus dem Dorfteich in Gröppendorf (Gemeinde Wermsdorf) geborgen werden. Laut Polizei handelte es sich um einen etwa 60-jährigen Mann aus dem Ort, der bereits als vermisst gemeldet worden war. Zur Bergung des Mannes waren die Kameraden der Feuerwehren Mahlis und Wermsdorf im Einsatz.

Die Obduktionsberichte der beiden Wasserleichen lagen zwar bereits seit mehreren Tagen vor, die Polizeidirektion Leipzig durfte die Ergebnisse jedoch erst jetzt bekannt geben.

Von Frank Hörügel