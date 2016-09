Ein Dachdecker macht es möglich: Mirko Fischer sendet Bilder aus Oschatz via Webkamera in die digitale weite Welt. Das Modell macht Schule in der Stadtverwaltung: Mittels Kameraüberwachung hindern die Bauamtsmitarbeiter künftig Investoren im Zentrum an Verstößen gegen die strenge Gestaltungssatzung.