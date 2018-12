Großböhla/Ulm

Die Abstimmung für den Feuerwehr-Oskar ist in vollem Gange. Noch bis zum 27. Januar kann für die Feuerwehren aus Großböhla, Oschatz, Dahlen und Schmannewitz im Internet geklickt werden. Die Kameraden haben es mit der Evakuierung von 175 Fahrgästen aus einem ICE bei Großböhla unter die zehn Nominierten für den begehrten Feuerwehrpreis geschafft. Der Magirus-Award wird vom gleichnamigen Fahrzeug- und Technikhersteller aus Ulm verliehen. In den Kategorien internationales und nationales Feuerwehrteam des Jahres sowie für den Sonderpreis für Soziales sollen jetzt die Besten ermittelt werden. Der Gewinner-Wehr winkt eine Reise nach New York, wo auch die berühmte Feuerwehrwache der Metropole besucht werden soll.

Der Magirus Award. Quelle: Magirus

Voriges Jahr fand keine Preisverleihung statt, 2016 aber gewann die Freiwillige Feuerwehr Lehrte die Reise in die USA. Die Kameraden um Ortsbrandmeister Marc Wilhelms hatten sich mit einem Rettungseinsatz auf der Autobahn beworben: Bei einem Auffahrunfall mit mehreren Lkw am Kreuz Hannover Ost musste ein Verletzter aus seiner Fahrerkabine befreit werden. „Das war für uns kein besonders seltener Einsatz, wir werden öfter zu Unfällen auf der Autobahn gerufen“, blickt Brandmeister Marc Wilhelms zurück. Überzeugt habe die Jury aber das eigens entwickelte Rettungskonzept. Damit wurden die Helfer aus Lehrte unter mehr als 100 Bewerbern unter die ersten zehn gewählt, die dann zur Abstimmung standen.

„Wir haben dann extra Flyer drucken lassen und mit der Presse und über die sozialen Medien viel Werbung für die Abstimmung gemacht“, erzählt Wilhelms. Allein die Auszeichnungsveranstaltung in Ulm sei eine große Anerkennung gewesen, die Reise in die USA dann noch einmal ein besonderes Erlebnis. Der Lehrter Ortsbrandmeister selbst ist allerdings nicht mit in die Ostküsten-Metropole gereist. Die Teilnehmer ermittelten die Gewinner aus Niedersachsen per Lostopf auf der Weihnachtsfeier. „Das war die fairste Variante“, so Marc Wilhelms.

Jetzt für Feuerwehren klicken

Für die Nominierten aus der Collm-Region ist bereits die Punktlandung in den Top Ten eine große Auszeichnung, versichert der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke. „Von dem Magirus-Award hatten wir schon gehört, aber eigentlich war der Preis eine Utopie für uns“, gesteht er. Aufgrund der Fülle an Einsätzen, von denen etliche besonders anspruchsvoll waren, habe man sich aber zur Bewerbung entschlossen. „Aus Mitteldeutschland sind wir die einzigen Teilnehmer. Das wir jetzt so weit vorne gelandet sind, macht uns stolz“, fügt er hinzu. Auf alle Fälle werde eine Abordnung aus der Region zur Auszeichnungsveranstaltung nach Ulm fahren, bis dahin gelte es, möglichst viele Klicks bei der Abstimmung zu generieren. Aber allein die Nominierung sei bereits eine Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit.

Musterbeispiel für Zusammenarbeit

„Das ist Balsam für die Feuerwehr-Seele“, findet auch Wulf Sukale, Leiter der Großböhlaer Wehr. Der Einsatz bei dem ICE, der mit einem umgestürzten Baum in der Oberleitung kollidiert war, sei für die Kameraden etwas ganz Neues gewesen. „Wir trainieren zwar Aufgaben wie Stromabschaltung und Erdung, für eine Zugevakuierung gab es aber noch nie eine praktische Übung“, berichtet er. Man habe das zwar mehrfach angefragt, aber ohne Erfolg. Sukale hält die Aktion in jener Nacht für ein Musterbeispiel an gemeinsamer Arbeit. „So etwas bewältigt man nur zusammen und mit der Erfahrung der Oschatzer.“

Die Nominierung sei eine großartige Würdigung des Ehrenamtes der Dahlener Stadtwehren und zeige, was man könne und dass die Forderungen der Helfer nach Technik berechtigt sind. „Das stärkt das Wir-Gefühl unter den Kameraden“, ist er sicher.

Von Jana Brechlin