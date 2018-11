Oschatz/Mügeln

Der Kameraden der Oschatzer Feuerwehr mussten am vergangenen Sonntagvormittag zu einem Wohnungsbrand in der Dr.-Külz-Straße ausrücken. Auch die Mügelner Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie mussten schon Freitagnacht am Anger einen Heckenbrand löschen.

Das Feuer leuchtet weit in die Nacht. In der Stadt wird vermutet, dass es sich um Brandstiftung handelt. Schon einen Tag zuvor hatte sich auf unerklärliche Weise ein Container in Mügeln entzündet.

Von Hagen Rösner