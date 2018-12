Fliegerhorst

Frühes Kommen sichert gute Parkplätze: Der Tag der offenen Tür in der Bäckerei Donat im westlichsten aller Oschatzer Stadtteile, dem Fliegerhorst, ist Jahr um Jahr gut besucht. Es duftet, schwatzt und klingt, Vorboten für die besinnliche Zeit, die nun anbricht, sind das. Es hat sich in den vergangenen Jahren ganz einfach herumgesprochen, dass hier ein wenig mehr geboten wird, als nur ein Blick hinter die Kulissen.

Hobbybäcker gefragt

Traditionell am ersten Adventssonntag bieten Bäckermeister Frieder Donat und sein Team seit 15 Jahren das an, was die meisten im vorweihnachtlichen Zeit auch zu Hause gerne tun. Plätzchen für den Gabentisch backen. Allerdings genügt hier nicht nur das ein oder andere Mal Naschen. In jeder freien Ecke der Backstube sind schon am Mittag Menschen anzutreffen, die sich nach dem Ausrollen des Teigs selbst verwirklichen. Hier können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen – in der freudigen Erwartung, das gebackene Werk ofenwarm mitzunehmen. Ehe die Kekse in die Hitze geschoben werden, versehen die fleißigen Hobbybäcker ihre Bleche mit Namensschildchen – damit es später nicht zu Verwechslungen kommt.

Herzhafte Alternativen

Insgesamt drei Bleche haben sich Karina und Emily Burkhardt vorgenommen. Sie wohnen im Fliegerhorst, fast nebenan, könnten den Weg sozusagen in Hausschuhen antreten. „Ganz so schnell geht es dann aber doch nicht“, sagt Karina Burkhardt. Wenn man einmal da sei, schaue man sich auch um, halte ein Schwätzchen oder sichere sich an einem der aufgebauten Verkaufsstände schon ein Präsent. Wem süße Teilchen nicht so zusagten, der wurde bei Lars Bittig fündig. Als Vertreter des genossenschaftlichen BäKo-Großhandels bot er herzhaft belegte Pizzabrote und andere Leckereien direkt aus dem Ofen an.

Von Christian Kunze