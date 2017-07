Weißer Ring Nordsachsen wirbt bei Polizei für Opferhilfe

Oschatz. Opfer von Straftaten stehen nicht alleine da. Hilfsorganisationen wie der Weisse Ring e.V. oder die Opferhilfe Sachsen e.V. helfen dabei, die Folgen einer Straftat besser zu verarbeiten und zu lindern damit die Betroffenen schnell in ihr normales Leben zurück finden können. Zu den Hilfen gehören z.B. auch die Ausgabe eines Beratungsschecks in Höhe von 190 Euro an die Opfer damit diese sich von einem Fachanwalt beraten lassen können.

Manchmal reicht es aber auch schon den Opfern, das jemand da ist der ihnen zuhört wenn sie über das erlebte sprechen können. Dass es solche Helfer gibt, wissen jedoch die Wenigsten. Und das obwohl Polizei und Staatsanwaltschaft nach dem 3. Opferrechtsreformgesetz angehalten, den Betroffenen hier den Weg zu ebnen.

Viele Geschädigte trauen sich nicht, Hilfe anzunehmen

So stellte vor wenigen Tagen Volker Pfitzner, Außenstellenleiter des Weißen Rings in Nordsachsen, im Rahmen des berufsethischen Unterrichts, in zwei Lehrgruppen der Bereitschaftspolizei Leipzig die Arbeit sowie die umfangreichen Hilfsangebote des Vereines vor. „Es gibt viele Geschädigte, die den Weg zum Weißen Ring gar nicht finden oder sich nicht trauen, hier Hilfe zu suchen“, sagt der Außenstellenleiter.

Aus diesem Grund sollen weitere Aufklärungsmaßnahmen in Kürze folgen. Hier werden gezielt die Polizeireviere in Nordsachsen angesprochen. Auch ein weiterer Besuch bei der Bereitschaftspolizei Leipzig ist anvisiert. „Gemäß dem dritten Opferrechtsreformgesetz sind Polizei und Staatsanwaltschaft angehalten so früh wie möglich, Hilfsangebote beziehungsweise Anlaufstellen für Betroffene von Straftaten bereits bei der Anzeigenaufnahme den Geschädigten zu vermitteln. Leider müssen wir jedoch immer wieder feststellen, dass dieses Gesetz noch nicht immer konsequent in allen Polizeidienststellen umgesetzt wird.“

Dies sei auch ein Grund, warum nur wenige Bürger die Hilfsangebote des Weißen Rings und anderer Hilfevereine kennen. Und das, obwohl 2016 in Nordsachsen gemäß der polizeilichen Kriminalstatistik allein rund 1700 Gewaltstraftaten verzeichnet wurden. Insgesamt zehn betroffene von Straftaten (5 x Weisser Ring, 5 x Opferhilfe Sachsen) nahmen die Hilfsangebote der beiden Vereine an und wurden durch diese unterstützt so Volker Pfitzner.

Denn genau um diese Opfer – von denen die meisten Hilfe sicherlich dankend annehmen würden – zu unterstützen, haben sich die Hilfsorganisationen gegründet.

Von Kristin Engel